Riciclare gli elettrodomestici: i vantaggi del recupero dei Raee

Riciclare i cosiddetti elettrodomestici bianchi. E’ questa la nuova frontiera ecosostenibile del riciclaggio. Non solo plastica, carta, vetro ma anche frigoriferi, condizionatori, lavatrici e forni. Uno studio condotto dall’istituto Ambiente Italia, “Raee, il contributo del riciclo agli obiettivi di Kyoto” ha evidenziato i numerosi vantaggi derivanti dal corretto riciclo degli elettrodomestici bianchi. L’Italia, secondo quanto riportato dallo studio, con lo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, oltre a recuperare enormi quantità di alluminio, ferro, rame, plastica, acciaio e vetro, riuscirebbe a ridurre ogni anno del 3% le emissioni di Co2. Inoltre, un corretto recupero dei Raee (rifiuti elettrici ed elettronici) favorirebbe un notevole risparmio energetico pari a circa 120 tonnellate di petrolio.





Smaltire gli elettrodomestici bianchi, ed in particolare i frigoriferi, consentirebbe di ridurre anche le emissioni nocive di clorofluorocarburi (CFC/HCFC), gas lesivi dell’ozono. Si pensi che un classico frigorifero domestico contiene circa 300 gr di CFC, quantità in grado di distruggere ben 9 tonnellate di ozono.

Il riciclo di un solo frigorifero -spiega Piero Moscatelli, presidente di Ecodom (Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici)- equivale al taglio dei consumi energetici di una persona per un anno intero. Catturando la quantita di CFC contenuta nei frigoriferi si dà un contributo consistente all’efficienza energetica del Paese e al taglio delle emissioni che alterano il clima. Senza contare i vantaggi della riduzione dell’impiego di territorio per le discariche e quelli che derivano dal recupero di materie prime riciclate nei processi produttivi.

In Italia, sono ancora molti i punti critici da risolvere per quanto riguarda il recupero dei Raee. Innanzitutto, deve entrare ancora completamente in funzione il nuovo sistema di riciclo e raccolta in vigore dal gennaio 2008. Infatti, anche se gli italiani pagano l‘eco-contributo Raee all’acquisto di un nuovo elettrodomestico, manca l’obbligo per i negozianti di ritirare il vecchio apparecchio elettronico. Inoltre, in Italia mancano le isole ecologiche necessarie alla raccolta ed è ancora poco sviluppata la pratica della raccolta differenziata.