I 10 rimedi naturali contro il caldo e l’afa

L’ondata di calore della settimana scorsa, la prima grande dell’estate 2013, ha causato disagi e problemi agli italiani che non sono abituati a temperature così elevate. Le vacanze sono ancora lontane per alcuni e quindi, come rimediare al caldo afoso di questi giorni? Scoprite quali sono i 10 rimedi naturali contro il caldo.

Per sopportare al meglio il caldo torrido di questi giorni esistono dei rimedi naturali, eccoli:

Bere molta acqua , meglio se liscia e naturale, per depurare il corpo dalle tossine, mantenere la giusta idratazione dei tessuti e stimolare la diuresi;

, meglio liscia e naturale, per depurare il corpo dalle tossine, mantenere la giusta idratazione dei tessuti e stimolare la diuresi; Per chi soffre di pressione bassa, causa di stanchezza e di spossatezza, è bene cercare di bere almeno 1 litro di tisana al giorno preparata con tarassaco, betulla, carciofo o bardana, per alleviare la stanchezza e il senso di disagio;

al giorno preparata con tarassaco, betulla, carciofo o bardana, per alleviare la stanchezza e il senso di disagio; Evitare di bere molto caffè e sostituirlo con una tisana a base di guaranà e ginseng, che hanno potere rinfrescante e rigenerante;

e rigenerante; Per chi soffre di insonnia o di pressione alta è consigliato bere delle tisane a base di pappa reale ed eleuterococco;

Non uscire a piedi, se non proprio necessario, nelle ore più calde della giornata: ossia dopo le 9.30 di mattina e prima delle 18.30 di pomeriggio;

della giornata: ossia dopo le 9.30 di mattina e prima delle 18.30 di pomeriggio; Mangiare molta frutta e verdura di stagione, ricche in acqua e sali minerali. L’Oms consiglia di assumere almeno 400 gr di frutta e verdura al giorno di colore diverso;

di stagione, ricche in acqua e sali minerali. L’Oms consiglia di assumere almeno 400 gr di frutta e verdura al giorno di colore diverso; Chiudere le persiane, abbassare le tapparelle e chiudere i vetri delle finestre a cominciare dalla mattina presto per mantenere una temperatura più bassa in casa;

Evitare di aprire le finestre durante la giornata per non fare entrare il caldo;

durante la giornata per non fare entrare il caldo; Non accendere il condizionatore a temperature più basse di 24-25 gradi;

Evitare i cibi cotti e caldi, i fritti e gli snack, preferire pasta fredda o insalata di riso, prosciutto e melone, insalata con ortaggi.

[Photo Credit | Thinkstock]