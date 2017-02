Il riscaldamento globale farà diventare la carne di ottima qualità solo un ricordo

0

Se vi piace un pezzo di carne gustosa, assicuratevi di farne una bella scorta. La bistecca di maiale diventerà molliccia e pallida mentre si riscalda il mondo. Ad affermarlo sono gli scienziati veterinari, i quali spiegano che le bistecche potrebbero diventare più insipide, magre e più soggette a deterioramento.

Questo dipende dal fatto che lo stress sugli animali del calore durante il trasporto al macello può rovinare la qualità della carne. I bovini cominciano a soffrire lo stress da calore intorno ai 20 ° C, i suini a 31 ° C.

L’unica cosa di cui possiamo essere certi è che sarà l’esperienza peggiore susseguente all’aumento della temperatura con il cambiamento climatico

ha dichiarato Neville Gregory del Royal Veterinary College a Hatfield, Regno Unito. Gregory ha passato più di un decennio studiando come la qualità della carne varia con la temperatura a cui sono tenuti gli animali d’allevamento. In un articolo pubblicato su Food Research International, mette le sue scoperte nel contesto dei cambiamenti climatici futuri.

A meno che gli agricoltori non adottino misure di protezione, il riscaldamento globale farà peggiorare la carne di maiale. Normalmente, dopo che un animale muore, le riserve di energia, sotto forma di glicogeno, sono suddivise in acido lattico, causando il calo del pH della carcassa da 7,0 a 5,5. Ma il calore acidifica più rapidamente l’animale. Quando questo accade, le proteine dei muscoli cadono a pezzi, e come risultato peggiorano la struttura della carne, facendola sembrare molliccia e bianca.

Oggi questa carne tende ad essere venduta ad un prezzo inferiore a quello di base, in quanto non è quello che la gente preferisce nei propri piatti. Ma in un futuro più caldo, le braciole di maiale mollicce potrebbero diventare lo standard.

Le alternative prospettate sono due: mettere in congelatore i maiali morti, ma questo significa un enorme spreco di energia, o produrre degli incroci con le mucche resistenti al calore, come le specie tropicali, ma gli occidentali dovranno abituarsi a mangiare carne più dura.

Fonte: [Newscientist]