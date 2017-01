Consigli, come risparmiare fino a 200 euro sulle bollette

0

Ci siamo occupati spesso di vademecum e consigli per ridurre i costi delle bollette di luce, acqua e gas. Ma oggi possiamo capire meglio come limitare i consumi domestici con i conti alla mano fatti dal portale Facile.it che ha monitorato e analizzato quanto costano agli italiani le cattive abitudini.

Lasciare l’acqua aperta mentre ci si fa la barba costa 36 euro. Cucinare senza utilizzare il coperchio costa 5 euro. Rinfrescare la casa usando il condizionatore al posto del deumidificatore costa 85 euro. In totale le cattive abitudini degli italiani costano 200 euro all’anno. Perché non fare più attenzione a questi accorgimenti e risparmiare in CO2, consumi e…denaro? Si tratta di mettere in atto piccoli e semplici gesti che magari non abbiamo mai seguito perché non eravamo al corrente dei notevoli risparmi all’ambiente e al portafogli. Ad esempio, si legge nell’indagine compiuta dal gruppo Facile.it, cucinare con la pentola a pressione anziché con la pentola tradizionale fa risparmiare 8 euro all’anno di gas. Poco, ma se sommato a tutti gli altri sprechi…il risparmio totale sarà di 200 euro. Per risparmiare 23 euro senza fatica, è sufficiente allontanare il frigorifero di alcuni cm dal muro. Cucinare con un piano cottura a gas costa 19 euro in meno di un piano cottura elettrico. 16 euro sono gli euro che si possono risparmiare scaldando il latte nel microonde anziché sui fornelli per la prima colazione.

Il microonde è più economico del forno a gas o elettrico di 33 euro ogni anno se usato per scaldare o scongelare i cibi.

Altri risparmi si possono avere seguendo accorgimenti per il riscaldamento: anziché programmare il riscaldamento a 21 gradi mantenere la casa ad una temperatura costante di 19 gradi fa risparmiare 120 euro all’anno. Spegnere il riscaldamento se si è fuori o solo nel fine settimana costa 10 euro in meno. Scaldare l’acqua con uno scaldabagno a gas fa risparmiare 176 euro ogni anno rispetto all’uso di uno scaldabagno elettrico. 56 euro all’anno costa tenere accesi in standby gli elettrodomestici. Spegnere la luce nelle stanze in cui non ci troviamo, anche solo per un’ora al giorno, costa 30 euro all’anno. Staccare il caricabatterie del cellulare dalla presa quando ha terminato di caricare la batteria costa 1,5 euro. Pochissimo, ma cosa ci costa in effetti staccarlo prima?

[Fonte: Facile]

[Photo Credit | Thinkstock]