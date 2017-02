Slow Food, al Salone del Gusto di Torino i nuovi presìdi italiani

0

Oggi per il nostro consueto appuntamento del fine settimana con l’alimentazione sostenibile ci occupiamo dell’ottava edizione del Salone Internazionale del Gusto in corso in questi giorni a Torino (21-25 ottobre) in concomitanza con la quarta edizione dell’incontro mondiale della rete di Terra Madre.

Tanti gli argomenti ed i temi trattati nel corso della manifestazione culturale ed enoganostronomica così come numerosi gli stand presenti all’interno del Lingotto Fiere (via Nizza, 280). Si è parlato di slow fish, pesca sostenibile, slow wine con la pubblicazione della guida dei vini che rispondono ai requisiti slow: buono, pulito e giusto. Chiave di lettura privilegiata nel rapporto cibo più territorio di questa edizione è la biodiversità, in occasione dell’anno internazionale dedicato alla diversità biologica.

Nella Sala Educazione e Biodiversità del Padiglione hanno fatto il loro esordio questa mattina 22 nuovi Presìdi italiani, punto di rivalorizzazione, riscoperta e rinascita di tradizioni enogastronomiche legate al territorio, agli allevamenti, alla cultura e alla produzione agricola in chiave locale. Vediamo di quali si tratta:

Il salsicciotto frentano dell’Abruzzo La lenticchia di Mormanno in Calabria Fagiolo di Controne – Campania Salsiccia rossa di Castelpoto – Campania Susianella di Viterbo – Lazio. Albicocca di Valleggia – Liguria. Gallo nero della Val di Vara – Liguria Razza bovina cabannina – Liguria Agrì di Valtorta – Lombardia Stracchino all’antica delle Valli Orobiche – Lombardia Peperone di Capriglio – Piemonte Piattella canavesana di Cortereggio – Piemonte Sedano rosso di Orbassano – Piemonte Biscotto di Ceglie – Puglia Carote di Polignano – Puglia Pomodoro regina di Torre Canne – Puglia Fava cottòra dell’Amerino – Umbria Mazzafegato dell’Alta Valle del Tevere – Umbria Aglio bianco di Adria – Veneto Antico orzo delle valli bellunesi – Veneto Fagiolo gialèt della Val Belluna – Veneto Pero misso della Lessinia – Veneto

