San Valentino nelle città d’arte, le proposte ecofriendly

Non sai ancora come trascorrere la festa di San Valentino? E non hai idea di cosa regalare al tuo lui o alla tua lei? Noi di Ecologiae stiamo consigliando ai nostri lettori proposte di vacanze, regali ed iniziative ecofriendly e, come poteva essere altrimenti?

Se avete intenzione di trascorrere a Roma la festa degli innamorati pernottate al Girasole reale, è una delle 10 migliori strutture ricettive del Paese per il rispetto ambientale e per lo sviluppo ecosostenibile. Vediamo quali sono gli altri Best Green Hotel.

Girasole reale è Bed & Breakfast Country House che offre camere e appartamenti a Roma, nel centro storico, nel quartiere Eur e ad Ostia, il mare della Capitale. Si rivolge ad una clientela diversificata, interessata a visitare le bellezze artistiche della città, o a trascorrere un po’ di relax in campagna o al mare. Girasole reale aderisce all’Ecolabel Legambiente Turismo e mette in atto, come si legge nel sito del B&B ecofriendly di Roma, azioni semplici ma efficaci per ridurre l’impatto sull’ambiente e per offrire il massimo comfort agli ospiti. La Capitale per il giorno di San Valentino offre molte opportunità di svago ma soprattutto eventi culturali dedicati al tema dell’amore, come Romeo e Giulietta al teatro Eliseo.

Le altre strutture si trovano nelle principali località di interesse artistico e naturalistico del Paese e sono state segnalate per essere hotel rispettosi dell’ambiente o che si sono distinti per iniziative di educazione ambientale, donazioni in beneficenza verso associazioni ambientaliste o in favore di progetti ecosostenibili. I green hotel sono situati in Sud Tirolo, a Lana (Vigilius Mountain Resort), a Torino, dove c’è l’Aprile B&B, a Firenze, dove vi consigliamo di alloggiare all’Hotel Kursaal and Ausonia, a Montepulciano (Siena) dove si trova il Poggio Etrusco; nel centro Italia, a Valle Nuova, in provincia di Pesaro Urbino; in Puglia, a Zollino in provincia di Lecce (Le Campine); oppure nelle isole a Etneo in Sicilia (Etnalodge), o a Santa Venerina (La Casa di Pippinitto); o ancora in Sardegna (Hotel Corallo di Isola Rossa).

