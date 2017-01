San Valentino si tinge di verde: regali originali green per la casa

0

Mancano ormai pochi giorni a San Valentino e come di consueto si è alla ricerca del regalo perfetto per la persona perfetta. Presi dalla smania però ci si dimentica di considerare tutte le strade possibili, finendo per scegliere sempre i soliti accessori, magari cambiando semplicemente colore. Se anche tu fai parte di questa categoria, allora quest’anno scegli il verde e regala qualcosa di originale per abbellire la casa del partner con un simbolo del vostro amore e perché no, anche per l’ambiente.

Fiori non recisi

Regalare un mazzo di fiori per San Valentino è un gesto romantico anche se poco duraturo, si sa che i fiori recisi appassiranno dopo pochi giorni.

Un’ottima alternativa è regalare dei fiori o piante in vaso, se di produzione italiana ancora meglio. Far crescere la pianta curandola insieme oppure piantando direttamente i semi, può essere considerato un prolungamento del giorno di San Valentino.

Terrario

Se il tuo partner ha il pollice verde ma non ha un giardino a cui potersi dedicare, allora puoi scegliere il terrario fai-da-te molto semplice da realizzare. Basta infatti una bottiglia di vetro soffiato, magari dal design accattivante, completa di terriccio e decorazioni in cui creare un piccolo giardino.

Kit ortaggi per insalata

Nulla ha un sapore migliore di ciò che si è prodotto con le proprie mani, anche l’insalata! Per San Valentino regala un kit per ortaggi da coltivare direttamente sul davanzale della finestra o da posizionare sul balcone. Il kit ideale in cui piantare piccole verdure, spezie e germogli vari. Nel giro di due settimane potrete raccogliere i frutti prodotti dalla vostra mini-terra.

