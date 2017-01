Save the Arctic, tante star italiane impegnate in Abbracci Polari

0

Entro l’iniziativa Save the Arctic promossa da Greenpeace contro trivellazioni, pesca irresponsabile e altri pericoli per l’Artico, ecco Abbracci Polari, un progetto fotografico che vede impegnate un gran numero di star italiane, da Claudia Gerini a Margherita Buy passando per Giobbe Covatta, unite in una campagna di sensibilizzazione.

L’iniziativa Save the Arctic di Greenpeace prosegue già da molti mesi, e forse alcuni ricorderanno i video con protagonista un orso polare (simbolo del progetto) che si aggira sperduto per delle metropoli moderne. Ora in seno all’iniziativa per la salvaguardia dell’Artico ecco giungere il progetto fotografico Abbracci Polari: tante star italiane riunite per collaborare alla campagna di sensibilizzazione di Greenpeace. Margherita Buy, Giorgio Pasotti, Claudia Gerini, Giobbe Covatta, Ennio Fantastichini, Claudio Santamaria, Alessandro Haber, Sandra Ceccarelli, Claudia Zanello, Paolo Briguglia, Mimmo Calopresti, Pino Quartullo e Gianluca Tavarelli. Le foto come tutte le ultime news sull’iniziativa sono disponibili sul sito Savethearctic.org. Ma cosa chiedono gli attivisti di Greenpeace con questa loro iniziativa? Chiedono lo stop alle trivellazioni nell’Artico e la fine della pesca irresponsabile della zona, chiedono, in breve, che l’Artico divenga un santuario globale come l’Antartide.

Giusto ieri il governo britannico ha deciso di non sposare l’iniziativa di Greenpeace per evitare di schierarsi apertamente contro le trivellazioni nell’Artico scatenando, è giusto dirlo, le polemiche della Commissione ambiente del Parlamento che ha parlato di responsabilità morale del paese anche in relazione ai guai che sta combinando la Shell nella zona (compagnia anglo-olandese). La campagna Save the Arctic sta senz’altro attirando l’attenzione: restano 15 giorni per firmare la petizione sul sito creato da Greenpeace. L’obiettivo è raggiungere quota 3 milioni di aderenti (per ora si è intorno ai 2,3 milioni di petizioni raggiunte). I nomi di tutti i firmatari saranno inseriti da Greenpeace in una capsula che verrà deposta nel Mare Artico, nel luogo in cui sorgerà la simbolica Bandiera del futuro (disegnata da alcuni bambini, non a caso).

Photo Credits | Getty Images