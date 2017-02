Scala Mercalli, come rivedere puntate in streaming su Rai Tv e argomenti trattati

0

Da circa un mese la trasmissione Tv Rai Scala Mercalli fornisce interessanti informazioni su tematiche ambientali, dalle energie fossili ai cambiamenti climatici. Ecco come rivedere le puntate di Scala Mercalli in streaming gratis su Rai Tv e gli argomenti delle prime quattro puntate della trasmissione condotta da Luca Mercalli.

La trasmissione Tv Scala Mercalli va in onda su Rai 3 ogni sabato in prima serata. Per chi si fosse perso le precedenti puntate è possibile rivedere Scala Mercalli in streaming sul sito Rai.tv. Per rivedere le puntate ci si può collegare al sito sopra indicato, dove gli episodi della trasmissione sono presenti nell’archivio in forma integrale, o ancor più semplicemente collegandosi al sito ufficiale Scalamercalli.rai.it, dove si può scegliere quale puntata rivedere direttamente dalla homepage nell’arco di pochi secondi.

Gli argomenti delle puntate di Scala Mercalli variano da episodio a episodio. La trasmissione si è aperta con una puntata dedicata ai cambiamenti climatici, in cui si tenta di dare risposta alla domanda “che clima ci aspetta domani?”, con correlati approfondimenti sul consumo delle risorse non rinnovabili del nostro pianeta. Tra gli ospiti in studio vi sono stati il professor Ugo Bardi dell’università di Firenze e Tim Jackson, docente di economia sostenibile all’università inglese di Surrey. Nella puntata sono presenti video originali che sottolineano come in determinate zone del pianeta la vita della popolazione sia cambiata a seguito dei cambiamenti climatici e come le risorse estratte anno dopo anno siano in corso di esaurimento.

Nella seconda puntata di Scala Mercalli, che può essere vista in streaming sul sito Rai Tv come sopra indicato, il focus è sul carbone, il gas e il petrolio, ovvero sugli idrocarburi e i costi ambientali legati alla loro estrazione, correlati ancora una volta al riscaldamento globale e ai cambiamenti climatici. Nella puntata si parla delle politiche cinesi, della tecnica estrattiva del fracking ma anche dell’Italia e del progetto Rhome, vincitore del Solar Decathlon Europe 2014. Nella terza puntata della trasmissione condotta da Luca Mercalli abbiamo invece un approfondimento dedicato ai ghiacciai e all’innalzamento del livello degli oceani, ma si parlerà anche dell’acidificazione delle acque e di filosofia ambientale, con ospite in studio Serenella Iovìno, docente universitaria a Torino e autrice peraltro dell’interessante “Ecologia letteraria – Una strategia di sopravvivenza” e di “Filosofie dell’ambiente – Natura, etica, società”.

L’ultima puntata a oggi andata in onda su Rai 3 di Scala Mercalli, ovvero la puntata di sabato 21 marzo 2015, si intitola invece I gradi della crisi ambientale e presenta un approfondimento su eventi climatici estremi come tornado, cicloni tropicali, alluvioni e nubifragi ma anche siccità, esplorando i rapporti esistenti tra i cambiamenti climatici in atto e questo genere di fenomeni naturali. In studio ospite il professore di pianificazione urbanistica Paolo Pileri e la speleologa membro della Protezione Civile Daniela Pani, che parleranno del problema dell’abuso di suolo e della cementificazione, nonché delle peculiarità del territorio del nostro paese dal punto di vista idrogeologico, approfondendo anche l’ottimo esempio olandese del piano Delta di buona politica per fronteggiare le conseguenze dei mutamenti climatici in atto sul nostro pianeta.