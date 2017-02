Scarpe ecologiche, la linea Ocra: calzature per bambini green

0

Scarpe ecologiche per bambini green. Una nuova linea di calzature studiata dall’azienda marchigiana a gestione familiare Fast Srl. Gli Evandri lavorano dal 1978 nel settore calzaturiero e finalmente sono riusciti a realizzare un loro sogno nel cassetto: coniugare il comfort e la vestibilità di un’antica tradizione alla sostenibilità ambientale, investendo altresì nell’educazione delle future generazioni al rispetto della Terra e delle sue risorse. Queste scarpe, ci spiegano dall’azienda, sono quasi interamente eco-friendly. Per realizzarle, con una lavorazione artigianale, infatti, sono stati impiegati pellami e fodere ecologiche che non contengono cromo.

Le tinte impiegate nella finitura del prodotto sono al 100% vegetali. Gli accessori sono nichel free ed i fondi sono stati realizzati impiegando esclusivamente materiali naturali. La linea si compone di modelli disponibili dal numero 18 al numero 32 per far muovere al bambino i primi passi verdi.

Per la primavera/estate 2011, illustrano i produttori, le calzature Ocra si tingono di colori naturali, ottenuti utilizzando tinte totalmente vegetali, reinterpretando in maniera attuale il gusto retrò e chic, amato sia dai bimbi che dalle mamme. Tessuto stile liberty, motivi floreali, l’intramontabile corda ed elastici nelle sneakers saranno i must per l’estate, accompagnati sempre dall’altissima qualità manifatturiera, garantendo un perfetto comfort per i piedi del bambino.

Se i materiali utilizzati per realizzare le scarpe sono all’80% ecologici (ed apprezziamo infinitamente l’onestà del brand per non essersi indebitamente assegnato un 100% come fanno spudoratamente in molti), il packaging, ovviamente, non poteva essere da meno e si propone in una veste altrettanto e doppiamente eco-friendly. Le calzature sono infatti contenute in una confezione rigorosamente ecologica nei materiali ed attenta all’ambiente anche nei contenuti. All’interno una sorpresa, i bambini troveranno più delle scarpe: un piccolo ma significativo regalo per iniziare ad avviarsi su un percorso ecocompatibile ovvero un vasetto di torba in cui piantare dei semi e crescere una coscienza sensibile alle tematiche ambientali e rispettosa della natura.