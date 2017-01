SISTRI, azioni legali per recuperare i contributi versati

0

Sono sul piede di guerra i 325.470 imprenditori del bel Paese che hanno speso 70 milioni di euro per aderire al SISTRI, il Sistema di tracciabilità dei rifiuti tossici e pericolosi, messo in atto dal ministero dell’Ambiente per combattere le ecomafie e rendere più trasparente il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti inquinanti. Le spese affrontate dagli imprenditori sono state fatte per acquistare oltre 500mila chiavette USB e circa 90mila black box, strumenti necessari per monitorare i rifiuti dall’azienda alla discarica, tutte spese finora inutili perché il SISTRI non è mai partito.

Gli imprenditori che aderiscono a Confartigianato, Confesercenti, Cna e Casartigiani sono stufi delle mancate promesso del Governo e minacciano azioni legali contro il ministero dell’Ambiente. Come si legge nella nota diramata dalle associazioni di categoria

Abbiamo sempre denunciato le inefficienze e gli inutili costi del SISTRI per le imprese chiamate ad attuarlo. Chiediamo una revisione profonda e strutturale del sistema, per semplificare il quadro normativo e le procedure e rendere il Sistri uno strumento di semplice utilizzo, realmente efficace per contrastare le ecomafie e fondato su criteri di trasparenza ed efficienza.

In attesa di risposte concrete da parte del Governo le categorie che rappresentano gli imprenditori italiani avviano azioni legali nei confronti del Ministero dell’Ambiente che peraltro aveva promesso i primi test del Sistema di tracciabilità per il 24 ottobre, ma ad oggi non si hanno notizie a riguardo. Già alcune settimane fa la piccola e media impresa aveva richiesto maggior chiarezza nell’utilizzo del SISTRI che, come ricordiamo si avvale di tre processi:

carico dei rifiuti nel sistema da parte del produttore mediante chiavetta USB già predisposta;

carico dei rifiuti nel sistema da parte del trasportatore che trasferirà i dati contenuti nella chiavetta USB nella black box del suo mezzo. In questo modo le autorità di controllo hanno la possibilità di monitorare il percorso dei rifiuti dal produttore all’impianto di smaltimento;

monitoraggio degli impianti di smaltimento, incenerimento e delle discariche, attraverso registrazioni e riprese video.

