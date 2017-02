Ecologia e sostenibilità, la ricetta di Mulino Bianco

0

Oggi analizziamo quanto è green uno dei marchi di merendine e alimenti per bambini più conosciuti: Mulino Bianco. Le pubblicità dell’azienda, note a tutti, per la semplicità e la genuinità dei prodotti e dello stile di vita dei suoi personaggi, forse non si allontanano molto dalla realtà del Gruppo.



Mulino Bianco si fa scudo dello slogan “Buono per Te, Buono per il Pianeta” e da 35 anni sostiene una cultura del mangiare sano e sostenibile. L’azienda in concreto mette in atto questo slogan ricercando per i suoi consumatori nel ricercare

La massima bontà, qualità e sicurezza degli ingredienti, nel costante miglioramento del profilo nutrizionale di tutti i prodotti esistenti, nel lancio di nuovi prodotti che siano in linea con i valori promossi dalla Dieta Mediterranea e nell’attenzione alla tutela dell’ambiente e del benessere animale.

In questa sede, a noi di Ecologiae, interessa approfondire le pratiche per “la tutela dell’ambiente“. La tutela dell’ambiente per Mulino Bianco si traduce nella scelta di ingredienti selezionati, senza coloranti, grassi idrogenati e dolcificanti artificiale, non OGM. Il latto utilizzato proviene solo da allevamenti italiani e le uova rigorosamente da galline allevate a terra, alimentate solo con mangimi vegetali senza coloranti artificiali.

E nell’attenzione alla natura, ed in particolare nel risparmio idrico ed energetico. Mulino Bianco dal 2004 al 2011 ha diminuito del 47% il consumo di acqua ed è attualmente impegnata a ridurre ulteriormente il suo consumo attraverso il recupero delle acqua provenienti dall’impianto di depurazione dello stabilimento di Cremona; il recupero delle acque di raffreddamento a circuito aperto a Castiglione delle Stiviere; la riduzione dei consumi attraverso sistemi automatici di erogazione dell’acqua ad Ascoli Piceno e nello stabilimento di Rubbiano, con l’eliminazione delle perdite attraverso una ristrutturazione delle reti idriche.

L’azienda utilizza solo energia da fonti rinnovabili e certificata Renewable Energy Certificate System. Un altro aspetto su cui il Gruppo mostra attenzione è l’uso di materiale riciclabile per le confezioni dei prodotti, di cui più del 90% usa materiali che possono essere riciclati. Per fornire maggiori informazioni ai consumatori, o per conoscere le loro opinioni, l’azienda ha istituito una community online “Nel Mulino che vorrei” per

Generare idee sugli aspetti più diversi: da nuovi prodotti a nuove confezioni, da nuove ricette a progetti di tipo sociale e ambientale.

[Fonte: Nel Mulino che vorrei]