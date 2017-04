Sulla Terra ci sono oltre 60 mila specie di alberi

0

In tutto il mondo ci sono oltre 60 mila specie di alberi e i ricercatori del Botanical Gardens Conservation International le hanno elencate tutte all’interno di un grande studio, riportato da Ansa, che ha raccolto dati da una rete di 500 istituti botanici partner provenienti da tutto il mondo. Lo studio, pubblicato sul Journal of Sustainable Forestry, rivela che il Brasile è il Paese del mondo che ospita la maggiore quantità di alberi di specie diverse, più di 8.700 sono infatti le specie censite.

Il luogo del mondo in cui ci sono meno specie di alberi – escluse le regioni polari che contano zero alberi – è la regione artica del Nord America, con meno di 1.400 specie. Circa 300 specie di alberi sono classificabili come criticamente minacciate da estinzione in quanto contano ognuna meno di 50 o meno esemplari ancora in vita in natura, e ci sono almeno 9.600 specie in via di estinzione.

L’elenco delle piante e degli alberi presenti sul pianeta è già lungo ma è sicuramente destinato ad ingrandirsi in quanto, secondo quanto affermato dagli scienziati alla Bbc, è destinato a crescere visto che ogni anno vengono scoperte circa duemila piante.