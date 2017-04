Suv banditi da Parigi per fermare l’inquinamento

0

Parigi mette al bando Suv e vecchie auto diesel dal nuovo anno per limitare l’inquinamento e i livelli di PM10 nell’aria. Come ha spiegato il sindaco della capitale francese, Bertrand Delanoe

Mi dispiace ma utilizzare un Suv in città non ha senso.

Il sindaco di Parigi non è nuovo ad iniziative come questa: dal suo insediamento nel 2001 ha realizzato corsie protette per autobus, reintrodotto la linea tranviaria nel centro storico della città e ha inaugurato un servizio di Bike sharing.

Progetti analoghi per la mobilità sostenibile sono previsti in altre città della Francia, come Lione, Grenoble e Aix-en-Provence.

[Fonte: Jacktech]

[Foto: mondofuoristrada]