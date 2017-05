In Svezia nasce il primo centro commerciale del riciclo

0

A Stoccolma, a circa un’ora e mezza dal centro cella città, si trova il primo centro commerciale del riciclo. Si chiama ReTuna Recycling Gallery ed è specializzato nella vendita di prodotti di seconda mano e recuperati. Non un semplice negozio dell’usato ma una galleria commerciale con 14 negozi e un ristorante, ovviamente biologico e a km zero.

Tutto quello che si vende al ReTuna Recycling Gallery sono oggetti, capi di abbigliamento, mobili, computer e apparecchiature elettroniche, riciclati o riparati. Ci sono perfino materiali edili riciclati e l’obiettivo è quello di promuovere l’economia circolare e stimolare i cittadini al consumo responsabile e ad imparare un nuovo modo di fare shopping che sia compatibile con l’ambiente e con la sua tutela. E per aiutare i cittadini in questo percorso di consapevolezza, tra le offerte del centro commerciale ci sono anche dei corsi annuali di progettazione e riciclo e anche singole lezioni di fai-da-te, in uno spazio educativo ideato per sensibilizzare e per imparare.

Avete fatto il cambio di stagione e vi ritrovate con tanta roba che ormai non indossate più? Nel centro commerciale del riciclo c’è un apposito spazio dove le persone possono lasciare gli oggetti o i capi di cui non hanno più bisogno. Gli addetti li selezionano, li riparano se è possibile, li ripuliscono e poi li rimettono sul mercato. Il centro è di proprietà comunale ma i negozi sono gestiti da imprese private e sociali e da start-up dell’artigianato.

Sul sito del centro commerciale si legge che “sostenibilità significa ottenere di più con le risorse che abbiamo già” e pare che a Stoccolma abbiano già imparato la lezione.