Tartarughe vive come portachiavi, accade in Cina

Dovete comprare un nuovo portachiavi? Amate gli animali? Perché non acquistare un portachiavi con una tartaruga viva intrappolata in una minuscola bustina di plastica? Forse perché non me lo permette il mio buonsenso? Perché questa trovata cinese è decisamente crudele per le povere tartarughe? Perché per il consumismo e il mercato si venderebbe di tutto? Perché amo a tal punto gli animali che non li usarei mai come un oggetto? Perché non tollero alcuna violenza sugli animali?

Perché…perché…sono per me moltissimi i motivi per condannare la vendita di questi nuovi portachiavi che usano tartarughe vive imbustate in pochissimo spazio dove, come si può vedere dal video che gira su Youtube, non riescono neppure a muoversi! Senza pensare che con quella poca acqua l’ossigeno si esaurirà in poco tempo e le povere tartarughe morranno, dopo una lenta agonia; oppure qualche acquirente del portachiavi-tartaruga deciderà di salvare l’animale liberandolo dal sacchetto di plastica per poi abbandonarlo in mezzo alla natura in un habitat per lui del tutto nuovo con conseguenze per l’intero ecosistema! Questa trovata cinese non è nuova, è da diverso tempo che il video gira su Youtube, ma la sua popolarità fa pensare che ancora oggi si vendano nelle strade dell’estremo Oriente portachiavi con animali vivi.

Dalla Cina è giunta in Italia un’altra “trovata” crudele per gli animali: la vendita delle uova di scimmie di mare, una specie di piccolo crostaceo, vendute in bustine come fossero delle figurine! Il prodotto veniva confezionato in Cina ma esportato in tutto il mondo, anche nel nostro Paese. Le bustine venivano vendute ai bambini per far schiudere le uova dei piccoli crostacei che, come pubblicizzava la bustina, potevano vivere in qualunque habitat, utilizzando il mangime e l’acqua di mare. Al di la del fatto che non vi erano controlli igienico-sanitari per la commercializzazione delle uova di scimmie di mare, a mio giudizio, è intollerabile vendere degli animali come fossero giocattoli!

[Fonte e foto: Youtube]