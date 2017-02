Terremoto in tempo reale con l’App INGVterremoti

0

Notizie sul terremoto in tempo reale ovunque ci si trovi: è possibile con l’App INGVterremoti, l’applicazione ufficiale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia italiano, scaricabile sul sito di iTunes. Basterà cliccare sul pulsante “Aggiorna” in ambito “Ultimi terremoti” per ottenere tutte le notizie relative ai terremoti delle ultime 72 ore e potersi mantenere sempre aggiornati attraverso il proprio dispositivo mobile. Un’applicazione ufficiale che in questi giorni di inquietudine e apprensione sembra rappresentare un utile canale informativo per i milioni di italiani coinvolti direttamente o indirettamente nella continua attività sismica della penisola.

L’App INGVterremoti presenta diverse funzioni: l’applicazione mostra le informazioni relative ai terremoti degli ultimi 15 giorni permettendo all’utente di orientarsi ordinandoli per data, magnitudo e distanza dal luogo dove ci si trova, e di selezionare quindi il terremoto su cui si vogliono ottenere maggiori informazioni, visualizzando una mappa ingrandita.

L’applicazione sviluppata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia permette inoltre di consultare le mappe ufficiali ad alta definizione relative alla pericolosità sismica italiana e alla pericolosità sismica delle singole regioni; tramite la funzione di ricerca permette di studiare i terremoti entro intervalli di tempo determinati dall’utente, vicino alla sua posizione o in prossimità di una specifica città, consultando i dati relativi alla magnitudo registrati dall’INGV.

L’applicazione, compatibile con iPhone, iPod touch e iPad in presenza di iOS 4.0 o versioni successive, presenta inoltre link rivolti a vari social network, una sezione FAQ dedicata alle domande frequenti relative agli eventi sismici e un glossario di pratica consultazione per comprendere appieno notizie e comunicazioni ufficiali.

Il nuovo terremoto in Emilia di questa mattina, e il terremoto registrato in Calabria nel corso della notte continuano a tenere alta la tensione riguardo alle intense attività sismiche registratesi nell’ultimo periodo. Per chi volesse restare aggiornato sulla situazione italiana, anche in relazione a località specifiche, può trovare in questa applicazione dell’INGV il canale ufficiale di notizie cui fare riferimento.