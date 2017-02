Treno Verde 2017, economia circolare in 11 tappe

0

Dal 22 febbraio al 31 marzo in 11 città italiane si svolgerà la campagna Treno Verde 2017 organizzata da Legambiente e Ferrovie dello Stato, con la partecipazione del ministero dell’Ambiente. Sul convoglio saranno presenti ‘100 campioni’ del settore, che recuperano o utilizzano materie prime che fino a ieri finivano in discarica, ad esempio chi ricicla pneumatici, o pannolini usa e getta o anche chi è capace di creare una bioplastica innovativa a partire da materiali biodegradabili e compostabili.

L’iniziativa Treno Verde vuole quindi promuovere una sostenibilità che parte dal basso e diffondere l’informazione scientifica dando voce ai tanti protagonisti che già percorrono la strada del riciclo per produrre materiali nuovi ed innovativi.

11 le tappe previste e le stazioni in cui il treno verde si fermerà. Si è cominciato da Catania e si proseguirà fino a Milano il 31 marzo. Tutta l’attenzione della 29esima edizione dell’iniziativa sarà dedicata all’economia circolare, cioè quel particolare tipo di economia in cui i rifiuti degli altri diventano materia prima per qualcun altro. E considerata l’importanza di questo tema che attualmente è al centro del dibattito europeo sull’ambiente, il treno farà una fermata speciale il 24 aprile a Bruxelles, per incontrare il vicepresidente della commissione Ue Jyrki Katainen e l’europarlamentare Simona Bonafè. Durante il viaggio del treno ci sarà anche il tempo di monitorare l’inquinamento indoor, con un’attenzione speciale per le scuole e l’apprendimento delle pratiche anti-smog. I dati raccolti sull’inquinamento dell’aria, georeferenziati, saranno disponibili su un sito ad hoc (‘trenoverde.it’).

Ecco le tappe della 29esima edizione di Treno Verde: Catania Centrale (24-26 febbraio), Paola (28 febbraio-1 marzo), Potenza Centrale (3-4 marzo), Bari Centrale (6-7 marzo), Salerno (9-11 marzo), Pescara Centrale (13-14 marzo), Foligno (16-18 marzo), Bologna Centrale (20-21 marzo), Vicenza (23-24 marzo), Asti (26-28 marzo) e Milano Porta Garibaldi (30-31 marzo).

L’ingresso è gratuito e gli orari di visita vanno dalle 8,30 alle 14.00 per le scuole prenotate e dalle 16,00 alle 19,00 per il pubblico. La domenica dalle 10,00 alle 13,00. A bordo delle 4 carrozze a tema, cittadini e studenti potranno approfondire la mostra didattica e interattiva allestita. Nella prima carrozza si analizzano gli impatti dell’economia lineare e i vantaggi dell’economia circolare. La seconda carrozza è dedicata ai Campioni dell’economia circolare, la terza carrozza è dedicata ad Ecopneus, che recupera e ricicla gli pneumatici fuori uso. Infine nella quarta carrozza sarà offerto un vademecum per il cittadino, in cui sarà indicato quello che si può fare per consumare meno e meglio.