Trivia quiz: vulcani e terremoti, quanto ne sapete?

0

Siamo al giro di boa con il nostro quiz, il Trivia Quiz sulla Terra. Con la giornata di oggi arriveremo alla curiosità numero 50, e altrettante ce ne saranno ancora. Altre 10 domande che spero sappiate, ma che in molti ignoreranno, sono pronte per essere svelate. Oggi ci concentreremo un pò sulle catastrofi naturali, ma non da subito. Cominciamo.

Qual è l’origine del nome “vulcano”? Esso deve il suo nome dal Dio del fuoco Romano, che si chiamava appunto “Vulcan”.





In quali zone avvengono più di frequente terremoti ed esplosioni vulcaniche? Nella maggior parte dei casi avvengono lungo i confini delle distese di terra, come i continenti, o comunque nella maggior parte dei casi in zone più a ridosso degli Oceani, come la California, l’Alaska, il Giappone.

Quanto sono calde le viscere della Terra? La temperatura a partire dall’aria aperta si alza di circa 20 gradi centigradi per ogni chilometro che si percorre. Vicino al centro della Terra, nel punto più caldo che si è riuscito a misurare finora, l’aria ha una temperatura di circa 3870 gradi.

Quali sono le nazioni che storicamente hanno avuto il più alto numero di vulcani attivi? La più “calda” è l’Indonesia, che ha quasi più vulcani che abitanti. Al momento si possono contare circa 400 vulcani in tutte le sue isole, 100 di questi sono attivi e una ventina circa hanno eruttato almeno una volta negli ultimi 30 anni. Dopo l’Indonesia troviamo il Giappone (165 spenti e 50 attivi) e gli Stati Uniti (una decina circa gli attivi).

Quante sono le persone in tutto il mondo che rischiano un’attività vulcanica vicino casa? Secondo i dati del USGS (United States Geological Survey), nell’anno 2000 le persone a contatto con i vulcani erano circa 500 milioni. Come a dire che se tutti i vulcani improvvisamente decidessero di eruttare, avremmo la più grande catastrofe della storia del mondo.

Quale eruzione ha ucciso di più nella storia? E’ stata quella di Tambora, in Indonesia, nel 1815. Essa si stima abbia ucciso circa 90 mila persone, la maggior parte a causa della fame e della contaminazione delle acque conseguenti al disastro.

Cos’ha di particolare il terremoto del 1964 che colpì Anchorage (Usa)? Questo fu il più potente della storia americana. Si potè infatti registrare una magnitudo di 9,2. L’aspetto curioso è che, rispetto a quello di 60 anni prima di San Francisco, nonostante fosse 125 volte superiore come energia sprigionata, creò “solo” un centinaio di vittime e altrettanti feriti, mentre quello più debole in California provocò oltre 3000 tra morti e feriti. In Alaska, quel terremoto colpì un’area di oltre un milione di chilometri quadrati abitati da circa 200 mila persone, e forse questo contribuì a limitare i danni.

Il nocciolo terrestre è solido? Nessuno è mai andato a vederlo perchè nonostante la tecnologia moderna, una temperatura così alta è ancora impossibile da sopportare. Comunque si pensa che una parte di esso sia solida (formata da una massa di ferro grande quanto la Luna), mentre un’altra parte è fluida.

Tutta la Terra gira allo stesso ritmo? Per riagganciarci alla domanda precedente, si può dire che la parte solida del nocciolo giri più velocemente dell’altra parte liquida. Uno studio del 1996 dimostrò come nel secolo scorso questa differenza di velocità portò questa parte più veloce a guadagnare un quarto del percorso rispetto a quella liquida. Quindi si può calcolare che le due parti arriveranno di nuovo ad incontrarsi tra circa 300 anni.

Ultima domanda per oggi: Quante persone sono state uccise dai vulcani negli ultimi 500 anni? Gli sfortunati sono stati circa 300 mila; ma tra il 1980 e il 1990 è stato calcolato che l’attività vulcanica ha ucciso almeno 26000 persone.

Dopo tutte queste belle notizie, dobbiamo chiudere qui. Siamo alla curiosità numero 50, e già conoscerne il 10 per cento di esse è un buon traguardo. Alla prossima settimana per le prossime 10 cose incredibili sulla Terra.