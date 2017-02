Un negozio per vendere i propri rifiuti. Da un’iniziativa a Moncalieri nasce un franchising

0

Vendere i propri rifiuti domestici. È quello che fanno i cittadini di Moncalieri, in provincia di Torino, dove a maggio è stato aperto un Ecopunto per la raccolta dell’immondizia. Si tratta di una sorta di negozio, in cui i cittadini possono vendere la propria spazzatura che viene successivamente acquistata da Recoplastica, azienda che si occupa della gestione dei rifiuti. Nello specifico, i cittadini che fanno la raccolta differenziata possono portare i sacchetti all’Ecopunto dove vengono pesati secondo le quotazioni di mercato. Approssimativamente, si ottengono circa 50 centesimi per un kilogrammo di alluminio, 20 centesimi per un chilo di ferro, 18 centesimi per un chilo di PET e 5 centesimi per la carta. Una volta venduti, i rifiuti vengono compattati ed inviati alla Recoplastica. Il negozio di Moncalieri, completamente operativo da settembre, ha suscitato molto interesse tanto da trasformarsi in un franchising ed in ottobre verranno aperti altri due negozi in provincia di Torino e in particolare a San Gillio e a Santena mentre in novembre toccherà a Messina. Entro il 2009, inoltre, saranno aperti altri 50 negozi in tutta Italia.