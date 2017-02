Una speranza per gli animali in via d’estinzione: la clonazione

Visto che si è riusciti a clonare senza gravi problemi una serie di animali, anche inutili, si è pensato di dare un senso a questa tecnologia, e siccome molte specie non riescono più a riprodursi naturalmente, si sono unite queste due grandi questioni, per farne una unica e soprattutto utile.

Il primo animale che potrebbe essere salvato dall’estinzione potrebbe essere il. Alcuni ricercatori delha annunciato sulle pagine del “ The Independent ” di voler applicare a questi pachidermi la tecnologia dellacon quelle di un loro “cugino”. In pratica l’esperimento userebbe una tecnica che fonde le cellule della pelle dell’animale in pericolo con gli embrioni di un animale molto simile a lui, il, di cui oggi possiamo ammirare circa 11 mila esemplari, a differenza dei settentrionali, ridotti solo a una decina. Il risultato potrebbe essere una ““, cioè un animale composto da cellule provenienti da diverse specie.

La speranza è che i nuovi nati possano crescere, diventare adulti, e produrre spermatozoi e ovuli simili a quelli dei rinoceronti settentrionali, così da ripopolarne la specie e salvarla dall’estinzione.

Ovviamente tra questi scienziati non poteva mancare Ian Wilmut, il “padre” della pecora Dolly. Secondo lui i risultati che si potrebbero ottenere da questo esperimento potrebbero essere migliori rispetto a quello precedente sulla pecora.

E questa tecnica ha già preso piede. Infatti tra le numerose specie in via d’estinzione di tutto il mondo, quella più a rischio è senz’altro il, ridotto a pochissimi esemplari. Per salvarlo, responsabile scientifico della società di biotecnologie(Usa), ha annunciato che sta collaborando con alcuni scienziati cinesi per utilizzare la tecnica di “riprogrammazione delle cellule” per il panda gigante.Altre specie che potrebbero essere salvate sono il