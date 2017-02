Vacanze ecologiche in Austria, natura e armonia contro inquinamento e stress

0

Proseguono i nostri consigli green per l’estate, oggi vi portiamo in Austria negli eco-hotel & eco-beauty del gruppo Best Wellness Hotels. E’ nei paesaggi incontaminati del Tirolo e nelle strutture ecosostenibili situate ad alta quota che la voglia di relax e di natura si sposa con i principi dell’armonia e dell’ecologia dove l’antico sapere ha dato vita all’eco-attitude per combattere l’inquinamento e per ritrovare la bellezza, interiore ed esteriore.

Negli eco-hotel & eco-beauty l’inquinamento e i segni del tempo e della vita frenetica di tutti i giorni vengono spazzati via con rimedi naturali e sostenibili: con l’olio fossile del Tirolo e con i trucioli di legno si possono combattere l’inquinamento e ritrovare la bellezza, tutto in strutture ecologiche al 100%. Il circuito dei 27 Best Wellness Hotels Austria non è attento solo alle persone, ma anche e soprattutto all’ambiente in cui esse vivono. Le ecostrutture, che entro il mese di agosto riceveranno il sigillo di qualità, basano la loro forza sulla raccolta differenziata; sull’utilizzo e sul consumo di soli prodotti del territorio per garantire freschezza e prodotti di stagione a km zero, eliminando in partenza l’inquinamento per il trasporto; il ridotto consumo di pesce di mare perché troppo distante dalle fredde terre alpine in favore del pesce di acqua dolce pescato fresco nei numerosi laghi puliti dell’Austria;l’ uso di detersivi ecosompatibili; la produzione di energia da fonti rinnovabili grazie agli impianti fotovoltaici e solari, e all’uso dei trucioli di legno per scaldare le strutture. Tutto questo vuol dire una vacanza green nei Best Wellness Hotels Austria.

Attenti all’ambiente sono anche i trattamenti beauty per il corpo. L’abbandono della chimica per ritornare alla natura ha dato vita a cure e terapie ecologiche e sostenibili che si basano sull’uso di estratti di fiori e di erbe di montagna provenienti dalla vicina foresta di Bregenz. Ogni prodotto di cosmesi è certificato bio al 100% e viene prodotto solo con ingredienti a km zero. Tra questi l’olio fossile tirolese, benefico per la pelle, i capelli e le articolazioni.

[Fonte e foto: Best Wellness Hotels Austria]