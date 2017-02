0

Veganismo

Il veganismo è un tipo di dieta che esclude carne, uova, latte, latticini e tutti gli altri ingredienti di origine animale. Il termine, secondo quanto riportato da Vivere Vegan, si deve a Donald Watson, fondatore, nel novembre del 2004, della Vegan Society di Londra, e sarebbe una contrazione di “veg(etari)ano”.

La mission del popolo dei vegani è di fare della scelta di un’alimentazione che escluda prodotti di derivazione animale, un modo per ridurre, eliminare o comunque non rendersi partecipi delle crudeltà compiute sugli animali.

La maggior parte dei vegani evita l’uso di tutti i prodotti testati su animali, così come anche l’acquisto dei prodotti di origine animale non alimentari, come la pelle, la pelliccia e la lana.

Vegan (o vegano) si riferisce sia a una persona che segue questa filosofia di vita che alla dieta stessa.

Il dibattito è tuttora aperto sul consumo di alcuni alimenti, come il miele, ad esempio, che per alcuni vegani può essere inserito nella dieta, mentre per altri è meglio peccare per eccesso di cautela ed evitare anche questo genere di cibi.

Una dieta vegana comprende principalmente cereali, verdure, legumi, tofu, frutta e tutte le ricette basate sulla combinazione di questi ingredienti. Da tempo è ormai disponibile la versione vegan di molti prodotti di consumo comune, dal gelato alla maionese al formaggio.

Non c’è dubbio che la dieta vegana abbia un impatto positivo sull’ambiente, dal momento che gli allevamenti di animali rappresentano una fetta consistente delle emissioni di gas serra, responsabili del riscaldamento globale.

Per quanto riguarda i pro e i contro sulla salute, da anni sostenitori e detrattori della dieta vegan si combattono a suon di ricerche e studi contrastanti. C’è chi afferma che un simile modello alimentare sia sbilanciato proteicamente, mentre i vegani sostengono la validità della loro dieta mettendo in evidenza i vantaggi di un regime alimentare che escluda grassi animali e carne, in primis nel ridurre il rischio di cancro e malattie cardiovascolari.

