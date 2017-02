Veicoli a idrogeno in carreggiata, in Norvegia la prima autostrada dedicata

0

Un’autostrada riservata esclusivamente ai veicoli a idrogeno. E’ stata realizzata in Norvegia, lungo un percorso che si snoda per ben 580 chilometri e che è valso al Paese scandinavo un meritato primato nel campo dello sviluppo dei mezzi di trasporto con alimentazione fuel cell.

L’autostrada HyNor, che collega le città di Oslo e Stavanger, è sorta grazie all’omonimo progetto co-finanziato dal governo norvegese e dall’industria privata. L’obiettivo raggiunto ha dello straordinario per più di una ragione: si tratta infatti di un’infrastruttura a emissioni totali zero, della prima autostrada ad accesso consentito solo ai mezzi alimentati ad idrogeno, inoltre il percorso non è certo breve e finalmente garantisce ai veicoli non inquinanti la possibilità di usufruire di stazioni di rifornimento in maniera del tutto adeguata alle loro esigenze.

Ma a stupire e nello stesso tempo ad incoraggiare il proseguimento sulla stessa rotta è ben altro: in Norvegia, infatti, considerate le temperature abbastanza rigide e le forti escursioni termiche, le cellule di alimentazione a idrogeno non trovano proprio un ambiente ideale, dato, questo, che fa del progetto HyNor una sfida vinta su di un terreno avverso.

Un’impresa che è partita qualche anno fa, nel 2005, come parte integrante delle iniziative governative avviate per decurtare le emissioni, rispettando i parametri previsti dalla sottoscrizione del protocollo di Kyoto.

Molti Paesi vogliono ora realizzare autostrade simili, Paesi come la California, ad esempio, che ha già avviato, secondo il piano stabilito dal governatore Schwarzenegger, il progetto di un’infrastruttura analoga a quella norvegese che prevede stazioni di rifornimento a idrogeno.

Ma autostrade dedicate a parte, uno degli obiettivi più ambiziosi, che favorirebbero maggiormente la diffusione dei veicoli a idrogeno, consiste nell’affiancamento di distributori fuel cell a quelli a benzina e diesel in tutte le stazioni di rifornimento, al fine di garantire un servizio di uguale qualità ed efficienza a chi sceglie le emissioni zero per spostarsi sulle quattro ruote.

[Fonte: Ansa Ambiente]