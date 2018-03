Viaggi aerei: come trovare le migliori compagnie aeree

0

Viaggiare in aereo è ormai un evento abbastanza comune, sono infatti tantissimi gli italiani che scelgono questo mezzo di trasporto per le vacanze con la famiglia o per motivi di lavoro. Del resto l’offerta è molto ampia e i principali aeroporti della penisola sono collegati praticamente con tutto il mondo, o quasi. Per molti, prima di partire, la problematica principale consiste nel trovare l’offerta migliore, o comunque quella che si adatta ai propri desideri e necessità. Per farlo si possono consultare le risorse in rete che trattano delle migliori compagnie aeree del mondo e leggere le recensioni dei viaggiatori che hanno provato prima di noi la compagnia aerea che pensiamo di scegliere.

Come scegliere un viaggio aereo

Le offerte per viaggi aerei di ogni genere e per ogni destinazione sono facili da reperire, anche senza recarsi presso un’agenzia di viaggi. Basta, infatti, fare una ricerca su internet per trovare tutto ciò che serve per scegliere una compagnia aerea e partire per una destinazione più o meno esotica.

Nella maggior parte dei casi chi viaggia per turismo tende ad acquistare il biglietto aereo meno costoso possibile, la scomodità del posto a sedere o il volo a orari nel cuore della notte o all’alba, vengono messi in secondo piano e sono compensati dal costo di un volo decisamente molto basso. A volte si trovano biglietti con sconti incredibili per le principali capitali europee che costano meno di un viaggio in treno da Milano a Roma, per cui molti viaggiatori acquistano il volo, indipendentemente dalla data di partenza e dalla comodità dell’aereo.

Altri criteri di scelta

Oltre al prezzo quando si acquista il biglietto per un volo, converrebbe anche tenere in considerazione i servizi disponibili a bordo: spesso alcune opzioni sono sempre presenti sugli aerei delle migliori compagnie, mentre sono a pagamento sulle compagnie low cost. In alcuni casi, infatti, alcuni voli sono diretti ad aeroporti molto vicini al centro cittadino, sono comprensivi dei pasti e consentono di scegliere il posto sull’aereo, mentre altri richiedono una maggiorazione del prezzo. Chi vuole approfittare di questo tipo di opzioni deve controllarne la presenza prima dell’acquisto.