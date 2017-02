Victoria Beckham a rischio “attentato” PETA

0

La PETA si sa che non ci è mai andata leggera quando si è trattato di fare manifestazioni a favore degli animali, ed alcune star ne sanno qualcosa. Ora nel mirino dell’organizzazione è finita Victoria Beckham a causa della “direzione non favorevole agli animali” presa con la sua nuova collezione di borse. Poteva infatti risparmiarsi l’ex Spice Girl la scelta di acquistare borse fatte di pelle di coccodrillo, lucertola e vitello. L’idea è che la PETA stia pianificando un qualche tipo di manifestazione fisica simile a quella contro Lindsay Lohan che, per essersi mostrata in pubblico con due pellicce vere in due giorni, ha ricevuto un sacco di farina in testa.

Una delle idee ventilate è che Victoria venga coperta da un secchio di sangue animale – di mucca o di lucertola – alla sua prossima apparizione pubblica nel Regno Unito. U’altra possibilità è di bersagliare le sue scarpe di coccodrillo quando andrà a pranzo con uno dei redattori a Londra il mese prossimo

ha spiegato un informatore al quotidiano Mirror.

Che la PETA abbia del vero sangue di animale viene qualche dubbio, ma che utilizzerà vernice rossa potrebbe essere fuori discussione. Vogue si è messa in contatto con un rappresentante del Regno Unito della PETA che ha negato qualsiasi addebito sulla dichiarazione riportata sopra, ma ha detto che l’organizzazione aveva cercato di raggiungere questo informatore per farlo desistere. Sarà vero?

Noi non crediamo che Victoria abbia scelto di ignorare la situazione di questi animali […] Nessuno con un briciolo di compassione potrebbe guardare i filmati della PETA e ancora promuovere pelli esotiche come accessori. Con tutte le alternative di lusso non crudeli a sua disposizione, semplicemente non c’è bisogno o non ci sono scuse per Victoria di includere qualsiasi tipo di pelle nella sua collezione

ha concluso il portavoce dell’organizzazione. Chissà se la signora Beckham avrà ricevuto il messaggio. Ma potrà comunque evitare questo “attentato” se facesse marcia indietro in quanto in passato aveva già dimostrato la sua sensibilità verso il problema, annunciando che non avrebbe mai più utilizzato pellicce provenienti da animali veri. Speriamo che questa inversione di tendenza sia solo temporanea.

