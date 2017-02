L’Antartide potrebbe diventare Area Marina Protetta

0

La scoperta è quella di abbondanza di vita sul fondo marino “ostile” dell’Antartide. Immagini mai catturate prima del rigidissimo fondale attorno all’Antartide hanno infatti mostrato che il fondo marino è ricco di vita. Questo è quanto affermano i ricercatori di Geoscience Australia, che con le loro rilevazioni punteranno a far proclamare la regione come Area Marina Protetta durante la prossima riunione della Commissione internazionale per la Conservazione delle Risorse Marine viventi dell’Antartide (CCAMLR), che si terrà a a Hobart in ottobre.

Tantissimi gli esseri viventi avvistati usando le cineprese subacquee degli studiosi a bordo della nave “Investigator” dell’Ente Federale di ricerca Csiro. Le camere hanno filmato la regione al largodel ghiacciaio Totten, in Antartide Orientale e hano avvistato stelle marine, polipi, razze, ogni tipo di pesce e coloratissimi coralli.

> ANTARTIDE, NEL MARTE DI ROSS LA PIU’ GRANDE AREA MARINA PROTETTA

Si tratta della spedizione condotta più a sud dalla nave di ricerca e gli scienziati sperano che possa servire per controllare lo stato e il futuro dell’enorme ghiacciaio Totten, attualmente a rischio perchè si sta sciogliendo a causa del riscaldamento delle acque.

> SQUALI VERSO L’ANTARTIDE: COLPA DEL RISCALDAMENTO GLOBALE

La vita quindi, secondo le parole della responsabile Alix Post riportate da Abc, sorge anche nelle condizioni più rigide e ostili. Questi animali infatti vivono ad una pressione estrema, ad una profondità che può arrivare fino a 2000 metri, e sono sopravvissuti su montagne di fango e roccia createsi dopo che gli iceberg hanno spaccato il fondo marino staccandosi dal continente.

Gli iceberg che si spaccano sono parte del normale ciclo naturale ma gli studiosi temono che il fenomeno possa essere stato accelerato dal cambiamento climatico e adesso si accingono a studiare meglio il ghiacciaio Totten, analizzando carote di campionatura risalenti a centinaia di anni fa.