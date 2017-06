Stasera Trump annuncerà la sua decisione sull’Accordo di Parigi

0

Lo ha annunciato su Twitter qualche ora fa. Il presidente Donald Trump fa sapere a tutti dal suo account di Twitter che entro giovedì alle 3:00 PM, le ore 21:00 in Italia, annuncerà al mondo la sua decisione nei riguardi dell’Accordo sul Clima di Parigi. Così twitta Trump: “Annuncerò la mia decisione sull’accordo di Parigi giovedì alle 3.00 pm. Al Giardino delle Rose della Casa Bianca. MAKE AMERICA GREAT AGAIN”.

Già ieri si rincorrevano le indiscrezioni su una decisione imminente e fonti vicine alla Casa Bianca avevano spifferato ai più importanti network americani che il presidente Trump era pronto ad una decisione. E se tutto andrà come previsto – e come Trump stesso ha fatto capire – l’annuncio sarà ovviamente quello dell’uscita definitiva degli Stati Uniti d’America dall’Accordo di Parigi.

> TRUMP POTREBBE PRESTO RITIRARE GLI USA DALL’ACCORDO SUL CLIMA DI PARIGI

Nemmeno le parole di Papa Francesco – che in occasione del loro incontro di maggio regalò a Trump la sua enciclica “Laudato sii” nella quale si tocca il tema della tutela dell’ambiente – sono servite a far cambiare idea al presidente americano che sembra intenzionato a mantenere fino in fondo le sue promesse elettorali.

> TRUMP CANCELLA DAL SITO DELLA CASA BIANCA LE PAGINE SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO

All’annuncio dell’imminente dichiarazione di Trump, molte sono state le risposte in tutto il mondo. Il primo è stato il sindaco di New York Bill De Blasio, che ha sfidato il presidente dicendo che a prescindere da quello che la Casa BIanca deciderà in merito,la sua città continuerà ad impegnarsi per mantenere gli accordi sul clima. Anche il Cremlino si è espresso sulla questione, sottolineando che sebbene la Russia dia grande importanza agli accordi sul clima, sicuramente l’uscita degli Stati Uniti ne ridurrà l’efficacia globale.