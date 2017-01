Smog, è già allarme su base annuale per 7 città italiane

0

Smog, a marzo è già allarme per 7 città italiane: le 35 giornate annuali di tolleranza per l’eccessivo inquinamento sono già state sorpassate: coinvolte anche Torino e Milano.

Lo smog continua ad attanagliare le città italiane, tanto che 7 di queste hanno già superato la soglia delle 35 rilevazioni oltre la norma che sono tollerate nell’arco di un anno. E siamo ancora nella prima metà di marzo. L’allarme è stato lanciato tempestivamente da Legambiente in occasione della prima giornata della 25ma edizione del Treno Verde, che grazie alla collaborazione con le Ferrovie dello stato girerà l’Italia sensibilizzando e informando la popolazione su tematiche ambientali ed ecologiche.

Le sette città italiane che hanno già oltrepassato il numero massimo di eccessi di rilevazioni per smog sono Frosinone, Torino, Monza, Vercelli, Brescia, Milano e Verona. Quasi superfluo far notare la concentrazione massiccia di eccessi nel Nord Italia. Lo smog è un problema notevolissimo per molte città del nostro paese e non sembra una questione su cui vedremo presto soluzioni applicate.

Si invocano maggiori investimenti sui sistemi di trasporto pubblico nelle città di una certa grandezza, e non possiamo che augurarci che il futuro governo (per ora relegato allo status di mera ipotesi) approvi l’idea e spinga verso un rapido potenziamento di mezzi di trasporto che possano allentare la morsa dello smog nel maggior numero possibile di città italiane.

Il Treno Verde di Legambiente, nemmeno è partito, potremmo dire, che già sembra pronto a dare ancora una volta un contributo allo studio dei problemi ambientali e delle possibili soluzioni da adottare. L’ad di Ferrovie dello stato Mauro Moretti, proprio poco fa ha ricordato come

Questo Treno Verde deve diventare una specie di indice del gap negativo della politica dei trasporti in Italia. […] Rischiamo di non raggiungere gli obiettivi europei perchè in campo trasportistico stiamo andando in senso opposto a questi obiettivi. I temi sono il trasporto merci e i pendolari, che possono essere fatti con investimenti anche modesti e a ritorno immediato.

Photo Credit | Thinkstock