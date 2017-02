Ambiente, quanta CO2 si risparmia con l’ora solare?

0

L’ora solare che scatterà alle 3 della notte fra sabato 29 e domenica 30 ottobre porterà un’ora in dietro le lancette dell’orologio e tanti benefici all’ambiente. Nel 1916 entrò in vigore per la prima volta l’ora solare, ideata dallo scienziato statunitense Benjamin Franklin già nel 1784 quando propose in un articolo apparso sul quotidiano francese Journal de Paris di adottare un’ora diversa da quella solare per risparmiare energia.

Ma quanta energia, e quindi CO2 e denaro, si risparmia con l’adozione dell’ora solare? Dagli studi effettuati dalla società occupa di gestire i flussi di energia elettrica in Italia, Terna, è emerso che dal 2004 al 2007 l’adozione dell’ora legale ha permesso di risparmiare oltre 2,5 miliardi di kilowattora, che in euro fanno circa 300 milioni.

