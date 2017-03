Il WWF si schiera contro la riforma sui parchi

Per il WWF è SOS Natura ed è per questo che l’associazione ambientalista del panda si è schierata contro la Legge sui Parchi che considera un salto indietro di 40 anni nella gestione delle aree protette.

> AMBIENTE, WWF PUBBLICA SONDAGGIO SUI PARCHI IN ITALIA

La campagna di mobilitazione è già partita e come di ricorda il presidente Donatella Bianchi, i pericoli di questa legge sono numerosi:

Sono messi in pericolo da una legge che rischia di indebolire i principi e le garanzie di tutela della natura e far fare un salto indietro di quarant’anni al sistema delle Aree Protette. E’ una grande opportunità perduta: se il testo non verrà emendato ma licenziato frettolosamente, anziché rilanciare e rafforzare i Parchi italiani li indebolirà.