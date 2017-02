Cinque Terre e alluvioni, Prestigiacomo: “L’impegno del Governo oggi è massimo”

0

In questo momento la priorità è la salvaguardia delle vite umane e l’aiuto alle comunità colpite da questa tragedia. L’impegno del Governo oggi è massimo e si accompagna al cordoglio per la perdita, ancora una volta, di tante vite umane.

Questi sono i primi c0mmenti del ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo sull’alluvione in Liguria e in Toscana che finora ha registrato la morte di nove persone.

Come si legge nella nota diramata questa mattina dal ministero, è stata avviata una collaborazione con la Protezione civile per arginare il problema e dare soccorso alle persone ferite o disperse, portare viveri e acqua nei comuni rimasti isolati, rimuovere detriti e fango che hanno invaso alcuni centri abitati, come le Cinque Terre, tra i comuni più colpiti dal maltempo.

[Fonte e foto: Ministero dell’Ambiente]