Fotovoltaico: Terna cede Nuova Rete Solare

Via libera, da parte di Terna, alla cessione di un secondo progetto fotovoltaico avente un valore compreso tra i 180 ed i 260 milioni di euro. Trattasi, nello specifico, della società Nuova Rete Solare S.r.l., che Terna, azienda quotata in Borsa a Piazza Affari, controlla interamente attraverso SunTergrid. La cessione è stata siglata a favore di Terra Firma, fondo di private equity, a fronte del perfezionamento dell’operazione previsto entro il 2011, e con il verificarsi di alcune condizioni sospensive.

L’attività di Nuova Rete Solare S.r.l. è quella di valorizzare il perimetro delle stazioni elettriche, che sono di proprietà di Terna, attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici. Al riguardo, ed al momento della vendita, Terna fa presente come la società Nuova Rete Solare S.r.l. avrà finalizzato in varie Regioni Italiane la realizzazione di impianti fotovoltaici aventi una potenza complessiva cumulata compresa tra i 50 MW ed i 78 MW.

Al perfezionamento della cessione di Nuova Rete Solare S.r.l., Terna, in base agli accordi, secondo quanto recita una nota emessa dalla società attiva nel dispacciamento dell’energia sulla rete elettrica nazionale, si occuperà di fornire proprio alla società ceduta servizi di manutenzione, di monitoraggio e di sorveglianza degli impianti fotovoltaici; questo, in particolare, sulla base di appositi accordi e contratti aventi una durata pluriennale.

Riguardo al prezzo concordato di cessione, Terna per la definizione della sua congruità ha ricevuto da Mediobanca e da Rothschild una fairness opinion; per la stipula dell’accordo con Terra Firma, invece, Terna si è avvalsa, in qualità di consulente legale, dello Studio Legale Chiomenti, mentre in qualità di consulente finanziario Terna è stata assistita da Rothschild. Quello per il quale da Terna è stata annunciata la cessione è il secondo progetto di sviluppo che la società ha portato avanti nel campo della generazione di energia elettrica con il fotovoltaico sfruttando i terreni adiacenti alle centrali elettriche.