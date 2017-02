I 5 migliori Master in Sostenibilità e Ambiente, Green Economy & Management per il 2014/15

0

Quali sono i migliori master in Sostenibilità e Ambiente, in Green Economy & Management per l’anno 2014-2015? Ecco alcuni dei corsi più in vista nel panorama italiano, tutti da valutare.

Proponiamo per tutti gli interessati a frequentare un master in ambiente, sostenibilità ed energia, cinque soluzioni particolarmente interessanti per l’anno 2014-2015.

1. Master per Esperti in Energia, Qualità Ambientale e Sistemi di Gestione Aziendale

Il master organizzato da Master Quality per formare esperti in Sistemi di Gestione aziendale, ambiente, energia, sicurezza, qualità, vanta oltre 50 edizioni, si svolge a Roma e a Milano e prevede due mesi in aula e 6 di stage garantito. Tra gli sbocchi occupazionali previsti anche quelli di auditor ambientale, ecomanager, esperto di impatto ambientale ed energy manager. Il master permette di ricevere 9 diversi attestati qualificanti e ha un costo di 4200 euro più iva; sono disponibili 35 posti e 3 borse di studio per sconti sulla quota di iscrizione.

2. Master in Total Quality Management

Giunto alla 31^ edizione, il master in Total Quality Management è accreditato ICEP e possono parteciparvi coloro che hanno massimo 32 anni e voto di laurea pari a 90/100 o superiore. In questo caso si parla di 8 mesi di formazione in aula e 2 in project work, nonché di 4 mesi di stage in azienda. Il master ambientale permette di accedere a 12 titoli di specializzazione, dall’environmental management all’energy management. Gli interessati dovranno superare una prova di selezione, il corso ha sede a Bari.

3. Energy Master per Manager dell’Energia e dell’Ambiente

Tale master ambientale “integra le competenze tecniche universitarie su ambiente ed energia con quelle gestionali e manageriali”, è prevista una prova di selezione anche in questo caso. Il master si terrà a Bologna e Poggibonsi, nelle sedi di CTQ S.p.a. Il master ha un costo di 8 mila euro più iva, ma va considerato che vi sono 10 contributi da 4 mila euro più Iva messi a disposizione dalle aziende partner. Il corso consiste in 300 ore di lezione e 600 di stage aziendale.

4. Master in Management dell’Energia e dell’Ambiente

Tra i migliori master in energia e ambiente troviamo quello del gruppo del Sole24Ore, che prevede 5 mesi in aula e quattro di stage e ha sede a Milano. Il master si pone l’obiettivo di formare i “futuri manager della filiera energetica”, figure quali quella dell’energy manager, del manager dei servizi ambientali, del risk manager e via discorrendo. Il master ambientale prevede anche un corso intensivo di inglese, prevede una prova di selezione e un costo di 10 mila e 900 euro più Iva.

5. Master in Green Economy Management Mastergem

Chiudiamo la nostra panoramica su alcuni dei migliori master in ambiente con Mastergem, un master rivolto a laureati e giovani professionisti con al massimo 35 anni di età; il Master in Green Economy ha durata complessiva pari a 11 mesi, con sei mesi di tirocinio formativo in azienda. Il costo del master Mastergem è di 5000 euro più Iva più 50 euro di tassa di iscrizione; sono disponibili tuttavia delle borse di studio che permettono di dimezzare i costi. Il corso ha sede a Roma e per l’accesso all master sono previste delle selezioni.

Photo Credits | Thinkstock