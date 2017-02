Pamela Anderson e l’Ice Bucket Challenge: i test sugli animali rallentano la ricerca

0

Si parla in tutto il mondo dell’Ice Bucket Challenge per le donazioni alla ricerca sulla SLA, la Sclerosi Laterale Amotrofica, nota anche come malattia dei motoneuroni o malattia di Charcot. Pamela Anderson ha rifiutato l’Ice Bucket Challenge con una motivazione degna di riflessione: i test sugli animali portati avanti dalla ALS Association non sono etici e rallentano considerevolmente la ricerca, rappresentando non solo una crudeltà ma anche un grave disservizio nei confronti di persone che hanno disperatamente bisogno di una cura.

Pamela Anderson dice no all’Ice Bucket Challenge che sta coinvolgendo vip e star di tutto il mondo per invogliare alle donazioni per la ricerca sulla SLA. La star ha deciso di non partecipare al gioco della secchiata ghiacciata per una motivazione ben precisa: non condivide le modalità con cui porta avanti la ricerca la ALS Association, ovvero non condivide la scelta di fare ricerca basandosi sui test sugli animali. Come ha spiegato la Anderson, nonostante sia favorevole alla sensibilizzazione di stampo solidale nelle sue forme più creative, la scelta dell’animal testing non è accettabile: oltre a causare terribili sofferenze negli animali è anche un metodo di ricerca tutt’altro che efficace dal punto di vista scientifico (e statistico). Nell’ultimo decennio di ricerca sulla SLA solo 12 farmaci sono passati dai test sugli animali ai test sugli esseri umani, e solo uno infine è stato approvato per l’uso da parte delle persone, ma si tratta comunque di un farmaco che apporta benefici molto marginali ai malati di SLA. Ha continuato la Anderson:

L’enorme tasso di fallimenti è di tipico della sperimentazione animale […] dato che i loro organismi reagiscono in modo completamente diverso ai farmaci e alle malattie. Stando a quanto riporta la FDA [la potentissima Food and Drug Administration statunitense] 92 farmaci su 100 tra quelli che superano i test sugli animali si rivelano inutili o dannosi nella fase di sperimentazione clinica sugli esseri umani.

Il discorso è ben noto a coloro che si interessano del dibattito sull’utilità e l’eticità della sperimentazione animale. Nel messaggio con cui Pamela Anderson ha rifiutato l’Ice Bucket Challenge ha ricordato come metodi alternativi ai test sugli animali, sofisticati e all’avanguardia, dalle tecniche in vitro alla modellazione computerizzata, ma anche i sempre importantissimi test su volontari umani, abbiano portato a scoperte di enorme rilievo negli ultimi anni, e ha concluso:

Tentare di curare le patologie umane facendo affidamento sull’obsoleta e poco efficiente sperimentazione umana non è solo crudele, è un grave disservizio nei confronti di persone che hanno disperatamente bisogno di cure.

Infine la star ha invitato a donare all’Humane Charity Seal of Approval. La presa di posizione della Anderson riaccende ancora una volta il dibattito sull’animal testing. Un dibattito che meriterebbe di essere portato avanti, anche dai media, con modalità molto più serie, precise e dettagliate. Poiché è indubitabile che – al di là delle motivazioni etiche su cui non ci soffermiamo in questa sede – l’inefficacia di tale forma di ricerca sia, almeno in alcuni campi, assolutamente allarmante anche per chi si disinteressa dell’antispecismo: le semplificazioni e le posizioni superficiali e/o estremiste da ambo le parti, purtroppo, continuano a creare, attorno a una discussione potenzialmente importantissima, un polverone in cui chiunque finisce col vederci poco e male.

Photo credits | The 1 second film su Flickr