Rapporto Forest Trend: nel mondo sono in aumento gli investimenti verdi

Ottime notizie per l’ambiente arrivano dal recente rapporto di Forest Trends Ecosystem Marketplace. Secondo lo studio promosso dalla ONG attiva su temi green e di salvaguardia dell’ambiente, gli investimenti verdi in tutto il mondo in energia pulita e difesa dell’ambiente sarebbero in netta crescita e il trend sarebbe positivo già a partire dal 2013. Gli ultimi 4 anni quindi avrebbero visto un consistente aumento dell’attenzione degli investitori su attività a basso impatto ambientale, sostenibili o green.

Secondo quanto emerge dallo studio pubblicato da Forest Trend tutti gli investimenti in attività sostenibili di agricoltura, pesca, industria del legname e gestione delle acque hanno avuto un aumento del 62%, con una forte impennata nel periodo che va dal 2013 al 2015. L’aumento degli investimenti in difesa della natura è stato quindi notevole e negli anni è cresciuto esponenzialmente, basta pensare che per il 2013 gli investimenti si aggiravano attorno ai 5,1 miliardi di dollari e questa cifra nel 2015 è cresciuta fino a 8,2 miliardi di dollari.

Sono il cibo e le fibre sostenibili, con 6,5 milioni di dollari, gli ambiti nei quali si è investito di più nel 2015. Mentre per la conservazione dell’ambiente sono stati investiti 1,3 miliardi di dollari, e infine 400 milioni sono stati destinati ad iniziative per il miglioramento della qualità e della quantità dell’acqua.

Diverso e cambiato è anche l’atteggiamento di chi decide di investire in green economy. Sempre secondo il rapporto di Forest Trends, chi ha investito i propri soldi in attività economiche verdi o a basso impatto ambientale si aspetta profitti superiori rispetto ad altre attività: il 31% attende ritorni fra il 5% e il 9,9%, metà si aspetta profitti dal 10% in su.