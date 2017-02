Venezia Watec, la fiera mondiale su tecnologie idriche e ambientali nel 2016

0

Nel 2016 a Venezia sbarca Venezia Watec, la fiera mondiale sulle tecnologie idriche e ambientali che segna la joint venture tra ExpoVenice e gli operatori fieristici israeliani Kenes Exhibition. La fiera avrà luogo nel padiglione espositivo di Expovenice parallelamente a un altro importante evento, quello di Agritech, il quale punterà i riflettori su tutte le novità in materia di attrezzature e tecnologie per l’agricoltura.



Sistemi di irrigazione innovativi, gestione dell’acqua, monitoraggio e controllo delle perdite, tecnologie ambientali legate a fonti alternative e mirate allo sviluppo dell’agricoltura saranno dunque alcuni dei temi centrali che caratterizzeranno questa fiera nella quale arriveranno esperti e studiosi pronti a mettere in campo la loro conoscenza e la loro esperienza per fare piccoli passi avanti nel rispetto dell’ambiente. Un risultato importante per la Serenissima, che accoglie quindi uno degli appuntamenti più attesi in tema di tecnologie idriche e ambientali. E la soddisfazione per l’obiettivo raggiunto trapela anche dalle parole di Giuseppe Mattiazzo, Amministratore Delegato di Expo Venice, il quale sottolinea lo stretto rapporto tra la città di Venezia e l’acqua.

Grazie ad una esperienza acquisita nella gestione delle risorse idriche ed all’impegno dedicato dal suo Governo agli studi e agli investimenti in questo settore, Israele, è leader nelle tecnologie legate all’oro blu, di cui detiene il maggior numero di brevetti a livello mondiale. La scelta di Venezia, icona e città unica per il suo legame con l’acqua, quale sede espositiva dell’edizione 2016 di Watec, non può che essere obbligata. Un accordo che ha visto la CNIII (Camera Nazionale per l’Impresa Italia Israele) partner decisivo per la sottoscrizione.

