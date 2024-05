Gli incentivi per le auto elettriche 2024 nel resto d’Europa: Lituania, Lettonia ed Estonia

0

Spesso ci si chiede quali siano gli incentivi per le auto elettriche all’estero, con uno sguardo rivolto soprattutto agli altri Paesi in Europa. Ad esempio, i veicoli elettrici (EV) in Estonia beneficiano di vari incentivi. In primo luogo, ricevono sconti sulla tassa di immatricolazione, a differenza delle auto a benzina.L’aliquota fiscale da pagare dipende dalle emissioni di anidride carbonica (CO2) dell’unità. Queste informazioni sono disponibili sul sito web della commissione doganale estone.

Estonia ed altri Paesi europei: gli incentivi per le auto elettriche 2024

Inoltre, le auto elettriche sono esenti dalla tassa di circolazione e, a livello locale, alcuni comuni continuano a offrire un parcheggio gratuito nelle aree designate. Inoltre, per le aziende che possiedono i veicoli elettrici, c’è la possibilità di ottenere riduzioni fiscali. Essi devono contattare il Consiglio per ulteriori dettagli. Per quanto riguarda i sussidi per l’acquisto diretto, l’Estonia ha recentemente eliminato questo vantaggio. Inoltre, qui non ci sono riduzioni IVA specifiche per queste automobili. Infine, il governo sta facendo investimenti significativi nell’espansione delle infrastrutture di ricarica pubblica a livello nazionale.

In Lettonia, le autovetture a zero emissioni sono esenti dall’imposta di immatricolazione. Allo stesso modo, se un’unità emette meno di 50 grammi di CO2 per chilometro, che si tratti di un’autovettura, di un veicolo merci, di un autobus o di una motocicletta, è esente dalla tassa di funzionamento del veicolo. Per le aziende che considerano l’aggiunta di unità sostenibili alle loro flotte, ci sono ulteriori benefici fiscali. Ad esempio, i veicoli elettrici a batteria (BEV) hanno un tasso minimo di dieci euro.

Per quanto riguarda i vantaggi pratici, le auto a emissioni zero possono utilizzare le corsie dei trasporti pubblici, consentendo loro di evitare il traffico e raggiungere la loro destinazione più rapidamente. Inoltre, hanno la possibilità di parcheggiare gratuitamente in città come Riga e Liepaja. Come se non bastasse, hanno libero accesso a Jarmala, una popolare zona turistica costiera, che consente loro di godersi le sue spiagge e attrazioni senza incorrere in costi aggiuntivi. Nonostante questi numerosi vantaggi, non ci sono riduzioni specifiche dell’IVA per i BEV in Lettonia.

La Lituania è un altro paese che esenta gli utenti di auto sostenibili dalla tassa di immatricolazione. Sono stati inoltre stabiliti una serie di incentivi fiscali sia per le aziende che per gli individui per incoraggiare l’acquisizione di tali veicoli. Ad esempio, le aziende possono ricevere fino a 4.000 euro di bonus per l’acquisto di un M1 EV, con la possibilità di ulteriori 1.000 euro se si abbandono un’auto diesel o benzina di proprietà di almeno 12 mesi, con MOT valido. Il limite massimo di sovvenzione è di 400.000 euro per azienda.

Per gli individui, ci sono attualmente bonus fino a 2.500 euro per l’acquisto di M1 EV usati, con un bonus aggiuntivo di 1.000 euro per lo smaltimento di un’unità diesel o benzina. Inoltre, sia i BEV che i veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) sono idonei per sovvenzioni di acquisto specifiche, con importi variabili a seconda del tipo di auto e della sua età. Per la precedente tecnologia, gli utenti potevano accedere a un sussidio di 5.000 euro, e per il secondo, una sovvenzione di 2.000 euro.

I proprietari di veicoli elettrici beneficiano anche di un’esenzione dalla tassa di circolazione fino al 2024. Altri vantaggi includono il parcheggio gratuito in città come Vilnius e la possibilità di viaggiare in corsie di autobus. Analogamente, sono state attuate sovvenzioni per la sostituzione di veicoli vecchi e inquinanti con unità elettriche in appalti pubblici. Vale la pena notare che la riduzione dell’IVA per le auto elettriche sarà mantenuta fino al 2027, fornendo una prospettiva a lungo termine per i potenziali acquirenti.

Per quanto riguarda le infrastrutture di tariffazione, sia private che pubbliche, gli aiuti sono offerti per promuoverne lo sviluppo e l’accessibilità. Per le stazioni di ricarica private, sono disponibili sovvenzioni fino a 1.500 euro per wallbox o cavi di ricarica e fino a 3.000 euro per sistemi condivisi in edifici multipartitica. D’altra parte, i punti di ricarica pubblici possono essere sovvenzionati fino a 10.000 euro. Nei prossimi giorni analizzeremo altri Paesi a proposito degli incentivi per auto elettriche 2024.