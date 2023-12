Educazione nei cuccioli, perché il gioco è importante per i cani

0

È entrato nelle vostre vite e nella vostra quotidianità da poco tempo, una delle prime domande che vi sarete sicuramente fatti siete fatti è come educare un cucciolo di cane in modo sereno, ma al contempo garantirgli un apprendimento efficace e corretto.

In tal senso, uno degli aspetti che può aiutare in maniera importante il processo educativo è rappresentato certamente dal gioco. Divertirsi con il proprio amico a quattro zampe, infatti, permetterà di promuovere la sua salute fisica e di fargli apprendere comportamenti corretti e positivi.

Salute fisica e gioco

È facile associare il gioco al movimento. Per questo motivo, esattamente come avviene per noi esseri umani, svolgere un’attività fisica in maniera costante e regolare può essere fondamentale per mantenere il peso forma. Quest’ultimo aspetto è importante, visto che comporta effetti notevolmente benefici nell’ottica di limitare il rischio di insorgenza di problematiche a carico di ossa, articolazione e dell’apparato. È importante ricordarsi sempre che non si deve esagerare con l’esercizio fisico, dato che si devono sempre organizzare delle attività che siano adatte rispetto alle caratteristiche e capacità del proprio cucciolo.

Ridurre stress e ansia

Sempre il gioco rappresenta un mezzo fondamentale per favorire il benessere e limitare lo stress del proprio cucciolo. In questo modo, riuscirà ad affrontare un po’ tutte le attività in modo molto più sereno. Il raggiungimento di uno stato di benessere ottimale aiuta a evitare e a scongiurare comportamenti scorretti, come ad esempio il fatto di abbaiare continuamente, provocare danni in casa e così via.

Mediante la pratica del gioco, infatti, si può dare una mano ai propri amici a quattro zampe nel gestire in maniera più conforme ed efficace l’ansia da separazione. Quest’ultima è una delle situazioni più difficili da affrontare, soprattutto per i cuccioli, nel momento in cui si separano temporaneamente dal proprio amico umano. Il fatto di dedicargli del tempo e farlo giocare, aumentando la stanchezza del cucciolo, rappresenta un ottimo sistema per poi fare in modo che il cane sia molto più tranquillo durante l’assenza del proprietario.

Stimolazione a livello mentale

Il gioco, come si può facilmente intuire, rappresenta anche un’importante attività che va a stimolare l’aspetto cognitivo dei cuccioli. Si può pensare di divertirsi con i cuccioli utilizzando delle apposite palline oppure dei frisbee. Insomma, è utile sfruttare tutti quei giochi appositamente sviluppati e realizzati per i cani, che possono rappresentare uno stimolo per mettere alla prova le loro capacità olfattive in modo particolare.

Il gioco sortisce effetti decisamente positivi soprattutto per i cuccioli, non solo sotto il profilo mentale, ma anche dal punto di vista fisico. È chiaro che, però, si deve trattare di attività da svolgere in maniera adeguata, visto che poi avrà un impatto notevole per il processo educativo. Il momento di gioco è senz’altro una situazione di euforia e, di conseguenza, capita spesso di notare come i cuccioli abbiano la tendenza a mordicchiare sia le mani che piuttosto le gambe dei padroni. Il problema è che sono comportamenti non corretti, da disincentivare e, di conseguenza, si deve essere sempre lucidi per interrompere l’attività e far capire al cucciolo che sta sbagliando.