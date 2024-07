Nuovi investimenti per il clima in Europa nel 2024

0

Altra svolta sugli investimenti per il clima in Europa nel 2024. Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) stanzia 350 milioni di euro a favore del Kembara Fund I FCR, un fondo paneuropeo da 1 miliardo di euro con una forte attenzione alla tecnologia profonda e al clima, gestito dalla spagnola Alma Mundi Ventures SGEIC (Mundi Ventures).

Cosa cambia sugli investimenti per il clima in Europa nel 2024

Il mondo sta affrontando la più grande ondata di innovazione della storia con la convergenza di tecnologie di frontiera come l’intelligenza artificiale, i computer quantistici e la biologia sintetica. Con la sua ricerca e i suoi talenti di livello mondiale, l’Europa è pronta a svolgere un ruolo di primo piano nella Deep Tech e nel clima in futuro, ma deve mobilitare investimenti per sostenere la crescita delle sue start-up più promettenti.

Kembara effettuerà investimenti azionari in società europee Deep Tech e climatiche in fase di crescita (Serie B e C), prevalentemente in Germania, Spagna, Francia e Svezia, nonché in altri Stati membri dell’UE. Il FEI è l’investitore principale di Kembara e svolge un ruolo catalizzatore nell’aiutare il fondo a raggiungere l’obiettivo di 1 miliardo di euro attraverso investimenti aggiuntivi. Un team esperto e una strategia differenziata sono stati punti di forza del FEI per sostenere Kembara.

Kembara è l’ultimo investimento del FEI in un fondo di scale-up tecnologico nell’ambito dell’European Tech Champions Initiative (ETCI), il fondo di fondi per promuovere gli investimenti in start-up tecnologiche all’avanguardia e guidare la trasformazione digitale in tutta Europa.

L’ETCI contribuisce a soddisfare le esigenze di finanziamento affrontate dalle scale-up tecnologiche europee, impedendo loro di delocalizzarsi all’estero e rafforzando l’autonomia strategica e la competitività dell’Europa. I settori che beneficiano dell’iniziativa includono, tra gli altri, la sicurezza informatica, l’intelligenza artificiale, la quantistica, le scienze della vita, la Deep Tech, la tecnologia pulita e le tecnologie digitali. L’ETCI contribuisce inoltre fortemente all’integrazione dei mercati finanziari in Europa e rappresenta un esempio di come il Gruppo BEI possa essere pioniere nell’Unione dei mercati dei capitali.

“L’iniziativa ETCI è stata concepita per fornire un sostegno significativo ai grandi fondi europei, consentendo loro di sostenere i futuri campioni europei con i maggiori finanziamenti di cui hanno bisogno”, ha commentato Marjut Falkstedt, amministratore delegato del FEI. “Siamo lieti di supportare Kembara e, attraverso di essa, gli aspiranti imprenditori tecnologici di tutta Europa. L’ETCI sta davvero prendendo forma, garantendo che le idee brillanti non solo possano nascere, ma anche crescere e prosperare proprio qui in Europa”.

Kembara rappresenterà anche un’offerta differenziata all’interno di ETCI, essendo il suo primo investimento in un fondo in Spagna e avendo un forte impegno nei confronti della Deep Tech e del Clima, promuovendo così una maggiore diversità di opzioni di finanziamento per le scale-up europee. Kembara sosterrà le start-up con una forte proprietà intellettuale, combinando scoperte scientifiche e ingegneristiche, tra cui hardware complesso e attività ad alta intensità di capitale, e concentrandosi su tecnologie di frontiera come l’intelligenza artificiale, il futuro dell’informatica, della robotica, della tecnologia spaziale, dei materiali avanzati e del prossimo futuro. sistemi di generazione energetica. Tali aree tecnologiche sono fondamentali per l’autonomia strategica e la crescita economica dell’UE.

Javier Santiso, CEO e fondatore di Mundi Ventures e partner cofondatore di Kembara, ha sottolineato la missione del fondo: “Siamo onorati di essere scelti dal FEI come una delle piattaforme per far crescere i campioni europei della Deep Tech e del clima. I cambiamenti incrementali non saranno possibili”. Non tagliarlo. Siamo qui per sostenere gli imprenditori più ambiziosi della Deep Tech che vogliono risolvere le sfide più urgenti dell’umanità, in particolare il cambiamento climatico.”

Impatto dell’ETCI sugli investimenti per il clima

ETCI sta creando una dinamica positiva nel mercato degli investitori europei e nell’ecosistema tecnologico sin dal suo lancio nel 2023. L’iniziativa ha già investito in 8 diversi fondi tecnologici scale-up, tra cui, tra gli altri, Kembara Fund I, Atomico Growth VI, un fondo di crescita concentrandosi sulla collaborazione con i fondatori di scale-up tecnologiche europee rivoluzionarie, FSI II, un fondo che supporta la crescita e l’espansione delle aziende italiane a media capitalizzazione e Keensight Nova VI, un fondo che si concentra su sicurezza informatica, automazione e robotica, software aziendale, tecnologia medica e servizi sanitari.

Ad oggi l’ETCI ha mobilitato 10 miliardi di euro di risorse pubbliche/private per sostenere gli investimenti in aziende high-tech in rapida crescita. I fondi sostenuti dall’ETCI hanno già investito in aziende europee che operano in settori quali la sicurezza informatica, l’intelligenza artificiale, le tecnologie finanziarie, la biotecnologia e l’assistenza sanitaria.

In Spagna, oltre al primo investimento in un fondo con sede in Spagna come Kembara, i fondi garantiti da ETCI hanno già investito circa 240 milioni di euro in due società spagnole in fase di crescita Factorial e Inke. Insieme rappresentano circa il 20% degli investimenti ETCI in società scale-up fino ad oggi.

L’iniziativa European Tech Champions sta diventando determinante nel coltivare l’ecosistema tecnologico europeo, promuovere la collaborazione e alimentare la crescita di iniziative trasformative. Attraverso investimenti strategici e partnership, ETCI continuerà a dare potere alla prossima generazione di campioni tecnologici europei, plasmando il futuro digitale dell’Europa.