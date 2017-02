8 modi per ridurre le emissioni dei vostri vestiti

0

La compagnia tedesca Otto Group ha calcolato che una semplice camicia di cotone bianca a maniche corte è responsabile di 10,75 kg di CO2 e altri gas a effetto serra durante il suo ciclo di vita. Ecotextile News ha riferito che le proporzioni più grandi delle emissioni di CO2 sono legate alla fase di utilizzo dei consumatori, vale a dire: lavaggio, asciugatura e stiratura. Ad esempio, utilizzare un’asciugatrice ogni volta che si fa il bucato aggiunge 7 chilogrammi di carbonio all’impronta delle vostre camicie.

La fabbricazione di una camicia bianca di cotone a manica lunga contribuisce a 3,0 kg di CO2 (o l’equivalente di biossido di carbonio), ma una di colore scuro è ancora più pesante sul piano delle emissioni per un aumento del 13%. A questo vanno aggiunte le emissioni dovute al trasporto della camicia stessa. E non è tanto il materiale o la produzione a creare la maggior parte dell’impatto ambientale, quanto la spedizione e le nostre pratiche di lavanderia. E’ lì che il cambiamento più grande può essere effettuato. Cerchiamo di capire dopo il salto come fare per diminuire l’impronta inquinante dei nostri vestiti.

In passato abbiamo osservato che le asciugatrici elettriche usano il 6% dell’elettricità domestica negli Stati Uniti. Uno studio francese ha rilevato che il 47% dell’impatto ecologico di un paio di jeans proviene dalle operazioni di lavaggio, asciugatura e stiratura, e tantissimi altri studi hanno confermato queste teorie.

Ma allora cosa fare? In realtà il modo per eliminare gran parte degli sprechi non è poi così complicato:

1. Scegliere l’abbigliamento in tinte tenui, che non mostrano facilmente sporco o macchie;

2. Scegliere tessuti più piatti per la stessa ragione;

3. Leggere le etichette attentamente prima di effettuare un acquisto;

4. Non comprare i vestiti che hanno bisogno di lavaggio a secco;

5. Non acquistare capi di abbigliamento che devono essere lavati a caldo;

6. Fare il ciclo di lavaggio a freddo, preferibilmente con un carico frontale nella lavatrice;

7. Stendere all’aria i panni, anziché usare l’asciugatrice;

8. Piegare i vestiti direttamente sui fili, così da non aver bisogno della stiratura.

Fonte: [Treehugger]