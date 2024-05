Incentivi per le auto elettriche 2024 nel resto d’Europa: Polonia, Slovenia e Slovacchia

0

Andiamo avanti con il nostro approfondimento sugli incentivi per le auto elettriche 2024 nel resto d’Europa, dopo esserci concentrati nei giorni scorsi su Estonia, Lettonia e Lituania. Ad esempio, l’esenzione dall’imposta di registro per i BEV in Polonia sarà valida fino al 2029. Inoltre, ci sono vantaggi fiscali sulla proprietà, come l’ammortamento delle imposte, che consente riduzioni significative a seconda delle emissioni di CO2 del veicolo.

Non solo Polonia sugli incentivi per le auto elettriche 2024

Il paese ha i “Mj elektryczny samoch?d” (La mia auto elettrica) e “M?j elektryczny autobus” (My electric bus), iniziative governative che offrono sussidi per gli acquisti e incoraggiano lo sviluppo di infrastrutture di ricarica per il trasporto pubblico. Il primo piano offre assistenza che vanno da 18.750 a 70.000 zloty (circa tra 4.200 e 15.700 euro) per l’acquisto di nuove auto a emissioni zero e furgoni elettrici leggeri. L’importo dipende dalla categoria e dal prezzo del veicolo.

Inoltre, quest’anno il governo polacco ha concluso consultazioni pubbliche per aumentare un programma di sovvenzioni per i veicoli pesanti a emissioni zero (ZE-HDV) e i rispettivi caricabatterie. “Circa un miliardo di zloty polacchi dovrebbero essere assegnati per la produzione di HDV e altri due miliardi per le infrastrutture di ricarica”, ha dichiarato Krzysztof Burda, presidente della Camera polacca di sviluppo dell’elettromobilità (PIRE), a Mobility Portal Europe.

Le aziende beneficiano inoltre di aliquote fiscali più basse per le unità elettriche utilizzate a fini commerciali e dalla possibilità di recuperare l’IVA pagata. A livello locale, alcuni comuni offrono l’accesso alle corsie degli autobus, al parcheggio con spazi designati e alla ricarica gratuita o scontata.

In Slovacchia, mentre le auto a benzina sono soggette a una tassa di immatricolazione che va dal due al 5%, i veicoli elettrici ricevono un’aliquota inferiore del 2% o meno. Per quanto riguarda i benefici fiscali della proprietà, i BEV hanno un’aliquota fiscale annua dello 0 per cento, mentre gli ibridi godono di una riduzione fino al 50%.

Altri vantaggi finanziari includono sconti sui parchimetri in alcune località, insieme all’introduzione di un nuovo gruppo di ammortamento “0” per veicoli elettrici dal 1 gennaio 2020, consentendo un maggiore deprezzamento di queste unità. Inoltre, le zone a basse emissioni locali vengono implementate a beneficio degli utenti di EV.

Inoltre, le imprese possono godere di un’aliquota fiscale ridotta rispetto ai veicoli a benzina. Vale la pena ricordare che, mentre non ci sono più sussidi per l’acquisto di auto elettriche, un nuovo programma dovrebbe fornire ulteriore supporto. Il governo ha espresso interesse a introdurre sussidi diretti in futuro, anche se non sono ancora stati annunciati piani concreti. Inoltre, le autorità slovacche stanno investendo nell’espansione delle infrastrutture di ricarica pubbliche a livello nazionale.

Per quanto riguarda l’imposta di immatricolazione, la Slovenia offre incentivi per i veicoli a basse emissioni: quelli che emettono meno di 110 g/km di CO2 pagano un’aliquota minima dello 0,5%. Per quanto riguarda i sussidi di acquisto, l’importo varia a seconda della categoria di auto. Le auto a emissioni zero possono ricevere sovvenzioni fino a 6.500 euro, in base alla categoria dei veicoli e se sono nuove o utilizzate. Inoltre, c’è un limite massimo di valore del veicolo per poter beneficiare di questi incentivi, che è di 65.000 euro.

La Slovenia ha anche l’Eco Fund, che offre prestiti a lungo termine con tassi agevolati per l’acquisto di auto elettriche, stabilito dalla Banca di Slovenia. Questi prestiti, disponibili sia per gli acquisti personali che commerciali, hanno un rimborso fino a dieci anni e tassi di interesse competitivi. Insomma, tanti incentivi all’estero per le auto elettriche 2024.