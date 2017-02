Quanta acqua sprechi? Chiudi il rubinetto

0

E’ facile parlare di risparmio idrico, ma probabilmente molti di noi non si rendono conto di essere i primi ad attuare un forte spreco. Per questo motivo Acquafresh, GlaxoSmithKline e l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Milano hanno organizzato per questa mattina un progetto di sensibilizzazione al risparmio idrico rivolto a tutti i consumatori.

Cercando di capire come viene utilizzata l’acqua, la multinazionale del dentifricio si è resa conto che c’è una parte, la cosiddetta “acqua virtuale“, che il consumatore utilizza inconsciamente, e cioè quella utilizzata nella lavorazione del prodotto; ma c’è anche quella reale, e cioè il 99% dell’acqua utilizzata in tutta la durata della vita del prodotto, che proviene dall’utilizzo del consumatore stesso.

La maggior parte dello spreco avviene lasciando aperto il rubinetto mentre ci si lava i denti, ma purtroppo questa non è l’unica cattiva abitudine. Per questo Acquafresh ha creato il sito www.chiudilrubinetto.it, in modo da far ragionare sui piccoli gesti quotidiani, su come migliorarli e per come farci rendere conto di quanto risparmiamo o sprechiamo acqua.

La GlaxoSmithKline intanto ha voluto fare la sua parte, riducendo del 2% all’anno l’utilizzo di acqua nei processi di lavorazione dei suoi prodotti. Nel solo 2009 ha risparmiato 480 milioni di litri, portando così il risparmio complessivo dall’avvio del progetto nel 2006 a circa 3 miliardi di litri d’acqua. Ma noi, con piccoli gesti quotidiani, possiamo complessivamente fare molto di più.