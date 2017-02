Bandiere blu 2011 in Toscana

0

Con oltre 633 km di coste, tra continentali e insulari, la regione Toscana vanta il maggior numero di Bandiere blu 2011 del Paese, ben 31: le sue coste e le 7 isole dell’Arcipelago Toscano, dichiarate Parco Nazionale dal 1996, continuano ad essere le migliori sotto il profilo della sostenibilità ambientale e della pulizia.

Ecco l’elenco dei comuni meritevoli della Bandiera blu per il 2011: Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore, Viareggio (Lucca); Pisa-marina di Pisa-Tirrenia-Calambrone; Livorno-Antignano e Quercianella, Castiglioncello e Vada di Rosignano Marittimo, Cecina, marina di Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Riotorto-Piombino: parco naturale della Sterpaia (Livorno); Follonica, Castiglione della Pescaia, Marina e Principina di Grosseto, Monte Argentario (Grosseto).

Le coste della Toscana presentano una grande varietà di ambienti e di paesaggi: lunghe e sabbiose nella Versilia e nella costa degli Etruschi, le coste toscane sono costellate di promontori rocciosi a Piombino e nell’Argentario; incontaminate e selvagge nella Maremma e nelle isole dell’Arcipelago. Le località balneari della Toscana sono frequentate non solo per la bellezza di mare e spiaggia, e per la qualità dei servizi offerti dagli stabilimenti, ma anche per la movimentata vita notturna che le diverse cittadine offrono a turisti di ogni età. L’obiettivo Bandiere blu è stato ottenuto con successo, grazie all’attuazione di piani e progetti per la cura e lo sviluppo territoriale della regione Toscana, ben documentato nel sito ufficiale amministrativo. La regione Toscana e ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana) già dal 2006 hanno messo in atto piani di monitoraggio e campagne di informazione sulle attività di controllo delle acque di balneazione e dell’ambiente marino, seguendo le direttive europee in materia. Le normative di balneazione hanno fatto sì che nelle spiagge della regione si potessero individuare 4 diverse classi di qualità della costa, da un livello di eccellenza, ad uno di buona qualità, sufficiente ed infine scarsa, classe che difficilmente può applicarsi alle coste toscane.

Bandiere blu 2011, la mappa completa

Terra Futura, buone pratiche di sostenibilità dal 20 al 22 maggio a Firenze

[Fonti: Bandiere blu; Regione Toscana; ARPAT]