Clima, “l’estate in Europa non sarà particolarmente calda”

Non sarà un’estate molto calda per l’Europa del sud. Potrebbe invece esserlo per quella del nord, con forti ondate di calore.

Queste le previsioni per la vicina estate in Europa, e in Italia, secondo l’esperto climatologo Enea Vincenzo Ferrara che ha presentato a Roma i dati del rapporto Ispra (Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale) sulla situazione ambientale e climatica nei Paesi dell’Unione. Tra le cause dell’abbassamento di temperature per l’estate vi è la presenza del Nino che ha causato un brusco raffreddamento dell’Oceano Pacifico ma che sta finendo. Questo è quanto stimato dal Noaa (National oceanic and atmospheric administration) degli USA.

[Fonte: Ansa]