Gruppo Alis, lotta agli inquinanti per tutelare gli ambienti di vita

Ambiente e salute, un connubio indissolubile messo oggi a dura prova dalla presenza di inquinanti negli ambienti di vita. Sul luogo di lavoro così come negli spazi della vita privata, a minacciare la nostra incolumità lo spettro dell’inquinamento acustico, dei contaminanti presenti nei terreni e nelle acque, la pessima qualità dell’aria, senza contare vecchi ma tuttora irrisolti problemi come il ben noto nodo dell’amianto, la cui presenza/resistenza in molti edifici pubblici e privati rappresenta un grave fattore di rischio per la salute pubblica.

La soluzione consiste nell’affidarsi a dei professionisti per la bonifica degli spazi lavorativi e domestici, consulenti tecnici ed esperti capaci di restituirci un ambiente di vita salubre, al riparo dai principali fattori di rischio afferenti all’inquinamento ambientale. Preservare il territorio, garantendo ai più ambienti abitativi e lavorativi che rispettino le norme di sicurezza vigenti e non mettano a repentaglio la salute dei cittadini. Questa la mission del Gruppo Alis, dal 2009 in prima linea nell’erogazione di servizi e consulenza nei settori della sicurezza sul lavoro e dell’igiene ambientale con una vasta offerta che si rivolge sia ai privati che alla pubblica amministrazione e che può contare su un know how decennale.

Alis rappresenta una soluzione per lo smaltimento e la messa in sicurezza degli ambienti di vita da diversi tipi di inquinanti, dall’amianto al rumore, dai rifiuti contaminanti terreni e acque al potenziamento della qualità dell’aria.

Abbordiamo il delicato argomento della gestione e del censimento dell’amianto, potente cancerogeno, regolamentato dal processo di dismissione avviato dalla Legge 257 del 1992. Se siete stati contattati dalla ASL o dalla Regione per notificare la presenza di MCA all’interno di un edificio, Alis può supportarvi nell’intero iter di gestione dell’amianto: dai sopralluoghi tecnici alle analisi dei campioni raccolti alla redazione della scheda di autonotifica da inviare alla ASL. In caso si rivelino necessari interventi di bonifica, l’azienda offre consulenza tecnico-legale per controversie relative alla presenza di materiali contenenti amianto e assistenza sui criteri da adottare per la messa in sicurezza dei siti. Per maggiori informazioni visitate il sito del gruppo Alis nella sezione dedicata allo smaltimento di amianto.

Alis si occupa altresì di inquinamento acustico e di tutto quanto inerente al campo dell’acustica ambientale, regolamentato in Italia dalla Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95.

Le emissioni sonore possono minare la salute dei cittadini: accade ad esempio con i cantieri, con i concerti e con le manifestazioni all’aperto ma anche con attività a carattere non temporaneo come siti industriali, aeroporti, locali commerciali. Per tutto quanto concerne la disciplina dei valori limite di emissione sonora ed il rilascio del nulla osta di impatto acustico alle strutture Regionali di tutela ambientale (ARPA), Alis è al vostro fianco per offrirvi supporto e la garanzia di professionalità e sicurezza.

Nello specifico il Gruppo offre valutazioni previsionali di clima acustico e valutazioni di impatto acustico; bonifiche e zonizzazioni acustiche; isolamento acustico; consulenze e perizie tecniche per la verifica delle immissioni di rumore nell’ambiente abitativo. Per maggiori informazioni consultate la sezione dedicata all’acustica ambientale del sito dell’azienda.

Gestione dei rifiuti: Alis è in grado di assistervi nel controllo della qualità del terreno, delle acque e nell’attività di monitoraggio finalizzata al censimento e alla caratterizzazione dei rifiuti. Questa attività viene svolta grazie all’ausilio di tecnici esperti specializzati nell’esecuzione di campagne di monitoraggio per il prelievi di campioni di terreno attraverso carotaggi e scavi, analisi chimiche di caratterizzazione dei terreni e delle acque, censimento, mappatura e caratterizzazione dei rifiuti; censimento e mappatura delle sostanze pericolose presenti in siti da bonificare o in stabili da demolire e l’assegnazione dei codici CER sui prodotti destinati a diventare “rifiuti”.

Gestirà per voi l’intero processo di stoccaggio, dalle domande di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio al trattamento degli scarti pericolosi, occupandosi finanche della redazione e presentazione della denuncia annuale rifiuti e delle domande di autorizzazione allo scarico sia in pubblica fognatura che in acque superficiali.

Alis è al vostro fianco nel processo di bonifica di siti inquinati, nel controllo della qualità del terreno, nel processo di monitoraggio e manutenzione dei serbatoi interrati presenti nelle aziende. E per tutto quanto inerente alla tutela dell’ambiente circostante qualora sia minacciato dall’inquinamento di falde acquifere e terreni.

Parliamo di ambienti lavorativi e di edifici malati: a minacciare la qualità dell’aria indoor intervengono vari fattori. In primis la presenza di inquinanti chimici provenienti da fonti interne: VOC emessi da adesivi, moquette, macchine fotocopiatrici, fumo di tabacco e prodotti per la pulizia; monossido di carbonio, ossidi di azoto e particolato aerodisperso prodotti da sistemi di combustione. E da fonti esterne: gas di scarico delle auto e tutti i contaminanti che riescono ad introfularsi nell’edificio tramite finestre e fessure.

A peggiorare la situazione spesso un inadeguato sistema di ventilazione e la presenza di contaminanti biologici come i batteri, le muffe ed i pollini che proliferano nei condotti degli impianti di climatizzazione e ventilazione e negli ambienti con un tasso elevato di umidità.

Il gruppo Alis interviene per curare la sindrome dell’edificio malato (Sick Building Sindrome, SBS), quell’insieme di fattori di rischio che, se trascurati, possono provocare sintomi spiacevoli agli occupanti l’immobile. Per citarne solo alcuni, tra i principali riportati: irritazione degli occhi, delle vie aeree e della cute, tosse, senso di costrizione toracica, sensazioni olfattive sgradevoli, nausea, torpore, sonnolenza, cefalea, astenia.

Sempre relativamente allo stato di salute degli edifici, riceverete supporto nella valutazione dei rischi in ambienti abitativi, nella redazione del fascicolo del fabbricato, nella certificazione energetica dei fabbricati e nell’individuazione di eventuali passività ambientali.

Per info e contatti, www.gruppoalis.it.