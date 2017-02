La capsula alpina di Ross Lovegrove, per ecoweekend in montagna

0

Abbiamo imparato ad amare le creazioni del designer inglese Ross Lovegrove, il cui impegno per l’ambiente, ha portato, lo ricorderete tutti, alla creazione degli alberi solari, lampade per illuminare le strade che ruotano seguondo il percorso del sole, con i rami che si aprono e chiudono ad intermittenza.

Il genio di questo artista sta proprio nell’unire alla funzionalità l’originalità e l’estetica, trovando ecolosoluzioni compatibili ad ogni esigenza. La città di Vienna ha già adottato da tempo gli alberi solari di Lovegrove, che creano una magica atmosfera per le strade cittadine. L’ormai celebre designer sta lavorando a migliorare gli alberi solari ed è già in corso il progetto dei solar trees di seconda generazione.

Oggi, però, parliamo di un’altra straordinaria invenzione di Lovegrove: la capsula alpina.

Pensate ad un week-end in montagna, magari proprio sulle Alpi, al rischio di freddo, intemperie che può colpire chi opta per il campeggio ed ecco spuntare la soluzione appropriata: una sorta di rifugio compatto, dove si può trascorrere la serata ammirando le stelle e le belle montagne circostanti.

Un vero e proprio container che isola dal gelo e dai pericoli del mondo esterno, offrendo la possibilità di pernottare all’interno del panorama stesso, con una spettacolare vista a 360 gradi. La capsula alpina sarà impiantata a Piz la ILA (Alta Badia-Corvara) all’interno della splendida cornice delle Dolomiti, ad un’altitudine di 2100 metri.

L’originale rifugio ha un diametro approssimativo di 8 metri ed è ricoperta in superficie da una struttura doppia di vetro, rivestito a sua volta da uno speciale rivestimento riflettente. Pertanto, la superficie esterna della capsula riflette, come uno specchio, l’ambiente circostante, dematerializzandosi dallo scenario montano e integrandosi perfettamente con gli scenari naturali.

Un enorme vantaggio per chi ama stare a diretto contatto con la natura, sarà quello di poter apprezzare il panorama in qualsiasi condizione meteorologica.

La capsula sarà completamente autonoma in termini di fabbisogno energetico, l’energia necessaria sarà fornita da centraline esterne (a forma di pianta, giusto per rimanere in tema!) attraverso l’uso di pannelli solari integrati con delle turbine per l’energia eolica.

Perfetti anche gli interni, dal design armonioso, realizzati con materiali organici ed ecologici, dove ci si può rilassare trovando un nuovo equilibrio e un’interazione diretta con la Natura.