Nuovo incidente in una centrale nucleare, stavolta in Svezia

Non abbiamo fatto nemmeno in tempo a descrivervi l'incidente alla centrale nucleare di Tricastin, in Francia, che già dobbiamo darvi notizia di un altro incidente, stavolta avvenuto nell'efficientissima Svezia. Presso la centrale di Ringhals, 60 km da Goteborg, un incendio ha distrutto il tetto di una turbina della più potente centrale nucleare svedese, che produce da sola 24TWh di elettricità, pari al 20% del fabbisogno di tutta la nazione.

Subito le autorità si sono impegnate per limitare i danni attivando i servizi di sicurezza, riportando subito la situazione sotto controllo. Molto meglio (per ora) di quanto invece è successo in Francia, dove lo sversamento di migliaia di litri di acqua contaminata hanno invaso due fiumi nel nord del Paese.





Infatti lì sono state addirittura le Autorità per la sicurezza nucleare francese ad ordinare l’immediata chiusura della struttura, considerata non più sicura. Questo difficilmente in Italia potrebbe accadere.

Ma nonostante tutti gli sforzi fatti dalle autorità competenti, il portavoce dell’agenzia di sicurezza ha ammesso che la messa in sicurezza destinata ad impedire ogni ulteriore danno dovuto all’inquinamento non è stata soddisfacente, e addirittura “le condizioni di gestione dopo l’incidente presentavano violazione dei regolamenti in vigore”. Quindi chissà per quanto tempo i francesi dovranno convivere con l’uranio nella propria acqua.

Imparando dall’Italia, anche il Governo francese ha tentato di minimizzare l’accaduto, affermando dopo poche ore dall’incidente che non c’erano rischi sanitari immediati per gli abitanti, ma l’organizzazione ecologista “Sortir du Nucleaire” ha dimostrato come una quantità così elevata di uranio disperso non è possibile che non possa avere effetti sulla salute, oltre che sull’ambiente. Intanto aspettiamo novità anche dalla Svezia, ma visto come stanno andando le cose, non c’è da essere ottimisti.