Cambia il panorama della nutrizione italiana: maggior peso all’ambiente

C’è stata una svolta piuttosto importante nel panorama della nutrizione italiana dopo l’adozione dei principi della cosiddetta Dieta Planetaria. L’aggiornamento della piramide alimentare promosso dalla SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana) introduce infatti un paradigma radicalmente nuovo: la sostenibilità ambientale, misurata attraverso la riduzione dell’impronta ecologica e delle emissioni di gas serra, assume oggi lo stesso peso scientifico della tutela della salute individuale.

Come evolve la nutrizione italiana: maggiore importanza all’ambiente

Non si tratta più soltanto di calibrare macronutrienti e fabbisogno calorico per il benessere fisiologico dell’organismo. Questa revisione riflette un cambio di prospettiva culturale ed etico, che impone di valutare le ricadute ecologiche di ogni singola scelta alimentare. Il modello nutrizionale si sposta così in modo deciso verso un’alimentazione a prevalenza vegetale, con la duplice finalità di ottimizzare gli indicatori di salute pubblica e contestualmente alleggerire il carico d’impatto ambientale generato dalle filiere produttive.

La mutazione più evidente riguarda la struttura visiva del modello, in particolare nei suoi gradini più bassi. La nuova ed estesa base verde scuro è interamente colonizzata da alimenti di origine vegetale: cereali integrali e legumi conquistano un ruolo di primissimo piano, affiancati da un apporto generoso di frutta, verdura, frutta secca e semi oleosi. Questa configurazione non garantisce soltanto una solida copertura di fibre, minerali e micronutrienti essenziali, ma assicura anche un impatto ecologico estremamente ridotto per ciascuna caloria prodotta.

Al contrario, le fonti proteiche di origine animale vengono ridimensionate e relegate a un ruolo secondario in termini di frequenza di consumo. Un cambiamento di notevole impatto mediatico riguarda la totale eliminazione di tre componenti emblematiche della dieta moderna. Zucchero aggiunto, sale e bevande alcoliche, compresi vino e birra, sono stati rimossi dai gradini della piramide.

Le evidenze scientifiche attuali confermano la necessità di tagli drastici e, per quanto riguarda l’alcol, le linee guida ribadiscono un concetto chiaro: non esistono livelli di consumo considerati sicuri per la salute umana. La loro storica presenza nei modelli precedenti è stata valutata come un potenziale incentivo ad abitudini poco salutari. Infine, anche la carne viene sottoposta a una severa revisione.

Per la carne rossa fresca si suggerisce un consumo marginale e limitato a rare occasioni settimanali. Per i salumi e le carni trasformate, invece, la condanna è ancora più netta: l’assenza di una soglia minima di sicurezza per prevenire patologie cronico-degenerative spinge gli esperti a raccomandarne la quasi totale eliminazione dalla routine quotidiana. Come visto c’è stato un cambiamento importante rispetto alla piramide alimentare a cui eravamo abituati in passato e bisogna inevitabilmente tenerne conto per seguire una dieta decisamente più sana.