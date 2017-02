Anche il Papa lancia un messaggio ambientalista

0

Come gli altri suoi “colleghi” leader delle altre religioni mondiali, anche Papa Benedetto XVI ha voluto far sentire la sua voce a proposito della lotta al cambiamento climatico. Per farlo ha usato il suo tradizionale discorso di inizio anno, recitato ieri, invitando la gente, non solo i fedeli, ma anche coloro che credono in un’altra religione, o gli atei, a cambiare il proprio stile di vita per salvare il pianeta, dicendo che la responsabilità ambientale è un fattore essenziale per la pace globale.

Ricordando che i leader mondiali erano riuniti a Copenaghen il mese scorso per la conferenza sul clima delle Nazioni Unite, il Papa ha detto che un’azione a livello personale e comunitaria può essere altrettanto importante per la salvaguardia dell’ambiente.

Tuttavia, in questo momento, vorrei sottolineare l’importanza delle scelte degli individui, delle famiglie e delle amministrazioni locali per preservare l’ambiente

ha detto il Papa alle migliaia di fedeli riuniti in piazza San Pietro.

Un obiettivo condiviso da tutti, una condizione indispensabile per la pace, è quella di sorvegliare le risorse naturali della terra con giustizia e saggezza.

Il Papa, dopo lo spavento della scorsa settimana, quando una donna con dei problemi mentali l’aveva fatto inciampare durante la Messa di Natale, ha affermato anche che una “responsabilità ecologica” dovrebbe essere insegnata come parte del programma di istruzione. In effetti non sarebbe una cattiva idea istituire un corso di ambientalismo nelle scuole. Almeno si eviterebbero quegli episodi di ignoranza o negazionismo a cui assistiamo oggi.

Papa Benedetto XVI, come il suo predecessore Giovanni Paolo II, ha messo in prima linea il Vaticano nella lotta ambientalista. Il mese scorso, in un messaggio inviato ai capi di Stato ed alle organizzazioni internazionali, il Papa ha invitato le nazioni ricche a riconoscere la responsabilità della crisi ambientale e a trovare un modo per risolverla.

[Fonte: Reuters]